Aumentan tensiones entre Drew McIntyre y Nick Aldis

Aunque parecía que Drew McIntyre tenía un combate fijo para WrestleMania 42 como Campeón WWE, Nick Aldis decidió programarlo para un nuevo combate contra Cody Rhodes este viernes, donde tendrá que poner en juego su título, y su eventual boleto al gran evento, donde Randy Orton ya espera.

► Drew McIntyre alega que Nick Aldis incumplió el contrato

Drew McIntyre no está nada contento con el evento principal programado para SmackDown esta noche, e incluso acusa a la WWE de violar su contrato. En declaraciones recientes a Graps The Podcast, McIntyre afirmó que una cláusula vinculada a su combate original (donde ganó el título) establecía claramente que The American Nightmare no recibiría otra oportunidad por el título a menos que la ganara por otros medios, lo cual evidentemente no sucedió, acusando al Gerente General de SmackDown de conspirar en su contra.

«Es una tontería, así de simple. Creo recordar cierto contrato, una pequeña cosa que escribí. No decía ‘Cody tendrá una revancha si Drew decide interferir en todos los combates por el resto del tiempo’. Dice que Cody no tendrá revancha«.

«Tiene que ganar el Royal Rumble. Tiene que ganar la Cámara de Eliminación. No ganó ninguno de los dos».

«Nick Aldis, ese vándalo, hizo el combate, incumplió un contrato, y ahora mismo estoy tratando de entenderlo, porque este combate no debería estar ocurriendo en primer lugar».

«Estoy hablando con los abogados, voy a resolverlo».

«Ya vieron lo que pasó con Nick; es demasiado impulsivo para ser gerente general, para empezar. Se me echa encima, uno de los talentos, y se arranca la chaqueta.»

«O sea, mido 1,96 m y peso 127 kg, podría tirarlo al suelo en cualquier momento… imagínense a uno de los chicos, que son básicamente el 80% del resto de la plantilla. Imagínense a una de las chicas en esa situación».

«En mi opinión, son puras tonterías. Es la misma historia de siempre: intentar estafar a Drew McIntyre… Pase lo que pase el viernes, me aseguraré de irme de ese combate con este campeonato y llegar a WrestleMania como campeón, como debería.»

Aldis, por su parte, se refirió a la supuesta «ruptura del contrato» y defendió en la previa de SmackDown su postura de programar el combate titular de este viernes.

«Así que todos los acuerdos previos, contratos, cualquier cosa que tenga que ver con abogados… ¡se va por la ventana! Tomé esa decisión porque no me dejaste otra opción. Te lo dije antes: sígueme presionando y te mostraré de lo que soy capaz. Y aquí estamos. Esta noche es ‘ponte a prueba o cállate’. Defiende el Campeonato de la WWE contra Cody Rhodes y determinaremos quién merece ir a WrestleMania como Campeón WWE.»

Con la tensión ya al alza entre McIntyre, Rhodes y Aldis, el combate por el campeonato en SmackDown este viernes podría decidir el futuro de WrestleMania 42. Habrá que estar atentos a nuestra cobertura aquí en SÚPER LUCHAS.