Aubrey Edwards: «Es increíble por todo lo que ha pasado AEW»

La réferi Aubrey Edwards se muestra orgullosa de los 5 años de AEW hablando de que son una familia, un competidor para WWE y todo lo maravilloso que ha vivido. Ella comenzó su carrera en la promotora independiente 3–2–1 BATTLE! bajo el nombre de Gearl Hebner (no tiene relación con el famoso Earl Hebner). Luego se unió a otras más reconocidas como DEFY. E incluso tuvo sus momentos en WWE en 2018 en el torneo Mae Young Classic o el evento premium Evolution. Cuando AEW nació en 2019, ella se unió y pronto hizo historia convirtiéndose en la primera árbitro en juzgar un combate por el título mundial; fue en All Out, donde Chris Jericho venció a «Hangman» Adam Page para convertirse en el primer campeón All Elite.

► La increíble travesía de AEW

«Es increíble ver todas las cosas que hemos pasado como empresa. Sabiendo que estuvimos en Jacksonville durante un año y medio durante la pandemia, y eso parece hace una eternidad, pero en ese momento no sabíamos cuándo íbamos a salir. AEW era muy diferente entonces a como es ahora. Definitivamente ha habido diferentes períodos de tiempo por los que ha pasado AEW, como cuando hacíamos Darks en Orlando, antes de Rampage, antes de Collision. Ha habido tanto crecimiento que simplemente ha sucedido, que ha afectado nuestras vidas, dónde estamos trabajando, a dónde estamos viajando, todas esas cosas. Así que ver el formato diferente que ha tomado AEW, especialmente sabiendo que con nuestro próximo contrato de televisión vamos a estar transmitiendo. Esa es una audiencia completamente diferente. Transmitiendo simultáneamente mientras estamos en cable, así que podemos mantener a nuestra audiencia actual y crecer, estar frente a nuevos ojos que no habíamos tenido antes. Ver ese crecimiento ha sido realmente genial porque recuerdo el día en que conseguimos nuestro primer contrato de televisión. Estábamos en Miami, y fue una locura. Shad Khan estaba caminando, felicitando a todos. Pero esa es la sensación de AEW. Siento que esa parte no se ha ido, esa sensación de camaradería, y siempre es un cliché decirlo, pero esa sensación de familia.»

«Ver el diferente roster que ha llegado, fui muy afortunado cuando llegué, estaba en el circuito independiente, así que conocía a una buena parte de las personas porque había trabajado con ellos antes. Ahora, estoy viendo entrar a personas que han sido mis héroes, personas que he idolatrado. Recuerdo una vez volando a Brooklyn para ver a Mercedes Mone luchar por lo que significaba para la lucha femenina. Ahora, haber trabajado con ella varias veces en combates por títulos es simplemente una locura. Bryan Danielson ha sido mi luchador favorito desde que comencé a ver lucha, y ser parte de todos esos momentos increíbles, sentado junto al escenario en Wembley viéndolo ganar un título, con lágrimas en los ojos, es una locura que todas esas cosas hayan sucedido, que hayamos crecido hasta el punto de ser un verdadero competidor para una empresa que ha estado alrededor más de 40 años, y lo que ha hecho por el negocio. Tener diferentes empresas te permite negociar, le da a la gente más oportunidades de trabajo, le da a la gente más oportunidades de crecimiento. La competencia siempre es buena para todos porque siempre estás tratando de dar lo mejor de ti. Ha sido fantástico vernos crecer y cambiar con el tiempo, y todavía mantenemos esa actitud luchadora. Hay muchas personas que usan múltiples sombreros detrás del escenario, y todavía lo hacen hasta el día de hoy, lo han hecho desde el primer día. Pero hemos logrado traer a muchas personas diferentes. Creo que finalmente tenemos más de 100 empleados a tiempo completo en AEW en diferentes roles y demás. Es una locura. Es increíble», expresa Aubrey en The Wrestling Classic.

