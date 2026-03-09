El 8 de marzo, fecha en que el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, Aubrey Edwards, la réferi estrella de AEW, quien ha estado realizando su labor arbitral también en el CMLL, dio a conocer a través de sus redes sociales, que participó en la marcha femenil celebrada en la Ciudad de México.

► «¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡La lucha feminista por América Latina!»

La presencia de Edwards muestra, además de su creciente conexión con México, su dimensión personal, pues apoyó el activismo feminista, el cual ha ganado fuerza en los últimos años.

Edwards, cuyo verdadero nombre es Brittany Aubert, se inició como réferi en la década pasada como Gearl Hebner, antes de tener algunas apariciones en WWE, específicamente en el torneo Mae Young Classic y en la primera edición de WWE Evolution.

Desde 2019 se integró a All Elite Wrestling y rápidamente se ganó el respeto de fans, luchadores y colegas por su autoridad firme, precisión en las cuentas y carisma natural.

Aunque su carrera principal se desarrolla en Estados Unidos, Edwards ha mostrado afinidad por México. El primer réferi enviado por la compañía de Tony Khan al CMLL fue Bryce Remsburg, pero es evidente que a quien más le ha gustado la cultura luchística mexicana es a Edwards, quien está haciendo prácticamente mini giras.

En años anteriores, Edwards ha celebrado el Día Internacional de la Mujer, así que su presencia en la marcha mexicana no fue caso aislado. La respuesta de los fans a sus publicaciones en Facebook y Bluesky (red a la que se mudó desde el año pasado sustituyendo a su cuenta en X), resaltan la admiración por su valentía y por visibilizar su lado activista.

Además de referear en el ring Aubrey Edwards ahora también está refereando en una lucha más importante para en la sociedad.