Atticus Cogar se corona nuevo campeón de GCW

La empresa de lucha libre independiente, Game Changer Wrestling, presento su evento GCW Dream on 2025, el cual tuvo lugar el 22 de noviembre 2025, desde American Dream en East Rutherford, New Jersey, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TrillerTV+.

La jornada de GCW Dream On 2025 se sintió, desde el primer minuto, como una mezcla de convención y espectáculo callejero planificado: el American Dream Mall —ese enorme centro comercial de East Rutherford que ya se ha vuelto escenario recurrente para la promotora— se llenó de puestos, fans con mercancía, y largas filas para firmas durante la mañana, mientras la atmósfera palpitaba con la expectación de un show que prometía sorpresas y choques de estilos. El Fan Fest abrió la actividad con sesiones de encuentro y venta de figuras y recuerdos, y todo ello sirvió como antesala para un evento matinal de dos horas que más tarde sería retransmitido por TrillerTV+.

El clímax de la noche llegó con la escalada del asunto del campeonato mundial: lo que originalmente iba a ser un combate de contendientes entre Atticus Cogar y Charles Mason se transformó rápidamente en algo mucho más volátil cuando EFFY —el campeón— irrumpió en la contienda para convertirla en un triple threat por el título. Lo que siguió fue un intercambio caótico, lleno de intervención de terceros y momentos de anarquía controlada: entradas que rompían la contienda, finishers interrumpidos y un repentino marco de “todo vale” que GCW explotó para maximizar la sorpresa. Tras una secuencia final de golpes y una maniobra decisiva —el Brain Hemorrhage— Atticus Cogar consiguió la cuenta sobre EFFY y emergió como el nuevo Campeón Mundial de GCW, fenómeno que varios medios destacaron por poner fin a la larga racha del reinado anterior.

En conclusión, GCW Dream On 2025 se consolidó como un escaparate ideal de la identidad actual de la promotora: un evento que fusionó ambiente festivo, nostalgia independiente y caos controlado para generar momentos memorables. La mezcla de fan fest y función en vivo reforzó el sentido de comunidad, mientras que el sorprendente giro en la escena titular —con Atticus Cogar destronando a EFFY en un cierre explosivo— marcó un cambio simbólico y estratégico para GCW. Más que un simple show, fue una declaración de rumbo: apostar por la imprevisibilidad, elevar nuevas figuras y mantener al público expectante sobre lo que vendrá después.

► Resultados Game Changer Wrestling

Ray Jaz (w/Jim Duggan) venció a Lucky 13 YDNPM (Alec Price, Jordan Oliver & Marcus Mathers) vencieron a Fancy Flyin’ Cartwheel (Jack Cartwheel, Ryan Clancy & Ryan O’Neill) Joey Janela venció a KJ Orso Hardcore Tag Team Match: BearDozer (Bear Bronson & Matt Tremont) vencieron a Rhino & Tommy Dreamer Mascarita Dorada venció a Gringo Loco Beastman vs. Sam Stackhouse – No Contest Jimmy Lloyd & Killer Kross vencieron a The Major Players (Brian Myers & Matt Cardona) Maki Itoh venció a Jeffrey John GCW World Title #1 Contendership Match: Atticus Cogar vs. Charles Mason – No Contest GCW World Title Three Way Hardcore Match: Atticus Cogar venció a Effy (c) y Charles Mason – para convertirse en nuevo campeón