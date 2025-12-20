Atlantis Jr. y Xelhua conquistan la Gran Alternativa ante Yutani y Ángel de Oro

La final del torneo de La Gran Alternativa presentó un choque atractivo entre dos parejas que mezclaron juventud, experiencia y estilos contrastantes. Por un lado, Atlantis Jr. hizo equipo con Xelhua, mientras que Ángel de Oro apadrinó al prometedor Yutani, en una lucha que definió a la dupla ganadora del tradicional certamen.
Con el respaldo del público y la presión de un torneo histórico, ambos equipos salieron decididos a demostrar que merecían el triunfo, ofreciendo una lucha que fue de menos a más en intensidad.
El combate comenzó a ras de lona entre Xelhua y Ángel de Oro, donde el joven mostró recursos técnicos suficientes para poner en aprietos al integrante de la dinastía Chávez, evidenciando que no sería un rival sencillo en esta instancia.
Con el paso de los minutos, la velocidad aumentó y los cuatro gladiadores entraron en acción. La técnica quedó de lado cuando Yutani y su padrino comenzaron a recurrir a rudezas para tomar el control, castigando con golpes y ataques constantes a sus rivales.
Atlantis Jr. y Xelhua respondieron con vuelos, tijeras y combinaciones rápidas que les permitieron equilibrar la balanza en varios momentos. Yutani también tuvo lapsos destacados, mostrando movimientos ágiles y una castigadora desnucadora, aunque fue frenado oportunamente por Xelhua.
► Momentos claves de la Final de la Gran Alternativa
La recta final fue frenética. Atlantis Jr. buscó definir con la Atlántida sobre Ángel de Oro, pero Yutani intervino a tiempo. La dupla ruda contraatacó con un vuelo y una mecedora que parecían suficientes para terminar la lucha, aunque los técnicos resistieron.
Tras reaccionar con un par de Frog Splash que no lograron el triunfo inmediato, Atlantis Jr. y Xelhua finalmente conectaron una Atlántida y una cruz que rindieron a sus oponentes, sellando así su victoria en la Gran Alternativa.
►¿Qué pasará ahora?
Con este triunfo, Atlantis Jr. y Xelhua se consolidan como una pareja a seguir dentro del CMLL, mientras que Ángel de Oro y Yutani, pese a la derrota, dejaron buenas sensaciones de cara al futuro. La Gran Alternativa vuelve a cumplir su objetivo: proyectar nuevos talentos rumbo a los planos estelares.