Atlantis Jr. y Neón vencen a Volador Jr y Hechicero en la “Noche From Zero”

La victoria de Atlantis Jr. y Neón sobre Volador Jr. y Hechicero fue el cierre perfecto para la función especial “Noche From Zero” en honor al grupo Linkin Park del CMLL en la Arena México.

La dupla joven se llevó el triunfo y, con él, el protagonismo de una velada que mezcló emoción, tradición y vuelo en cada rincón del recinto.

El combate fue un choque claro entre veteranía y energía emergente: los rudos buscaron imponer la experiencia desde la primera caída, empleando rudeza y gestión de la acción para inclinar la balanza. Atlantis Jr. y Neón respondieron con dinamismo, sincronía en los relevos y una batería de movimientos aéreos que electrificaron a la grada. El público vivió un vaivén constante entre castigos, intervenciones puntuales y maniobras que mantuvieron el ritmo en todo.

► Momentos claves

La primera caída se la llevaron los rudos gracias a su trabajo de esquina y una intervención que calentó el ambiente: la aparición de Kemalito enfrentándose a Kemonito intensificó la rivalidad y ayudó a desordenar la ofensiva técnica de Atlantis Jr.

En la segunda caída, una plancha quirúrgica de Atlantis Jr. —combinada con la velocidad de Neón— equilibró el marcador. La tercera y definitiva caída explotó en emoción: vuelos, castigos y una secuencia final en la que la juventud logró encadenar remates y relevos para cerrar la cuenta y sentenciar el triunfo.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria de Atlantis Jr. y Neón se llevan una importante victoria ante dos luchadores bastante experimentados que, aunque no se llevaron la victoria, siguen siendo muy apreciados por la afición.