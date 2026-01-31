Atlantis Jr. retiene cinturón tras feroz duelo, el fin de las Artemisas y más

Es cierre del mes de enero y el Consejo Mundial de Lucha Libre sigue registrando muy buenas entradas, como resultados de atractivos carteles, de los que hacemos reseña en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

En esta ocasión se registraron dos duelos de campeonato donde Atlantis Jr. y Místico, retuvieron su respectivo cetro tras recias batallas ante rivales de consideración.

Además se dieron dos regresos importantes, Persephone volvió tras una serie de presentaciones en ROH, mientras que Flip Gordon volvió a pisar los encordados luego de cinco meses tras restablecerse de una lesión de rodilla que requirió intervención quirúrgica.

Las rencillas entre las Artemisas se intensificaron y lo que pudo ser un excente equipo que reunía calidad y experiencia, llegó a su fin.

Xelhua dio un paso al frente al reto abierto de Claudio Castagnoli por el Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL y la seguiente semana seremos testigos de ese gran duelo.

Pero no tardemos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 23/enero/2026

El retorno de Persephone no pasó desapercibido, pues uniendo fuerzas con Zeuxis logró imponerse con autoridad sobre Lluvia y La Jarochita, Las Chicas Indomables.

La rudeza volvió a costarle caro al Galeón Fantasma, ya que Difunto, Barboza y Furia Roja quedaron descalificados en la Arena México por sus excesos ante Star Black, Star Jr. y Esfinge.

Flip Gordon retornó tras una lesión y acompañado por Titán y Templario, salió con el triunfo después de que Bárbaro Cavernario recurriera al foul, causando la descalificación de su equipo completado por Soberano Jr. y Yutani.

El poder de Averno y Ángel de Oro se hizo sentir en el encuentro estelar, sin embargo, la velocidad y espectacularidad de Místico y Máscara Dorada marcaron la diferencia, guiando al Sky Team rumbo al triunfo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Mercurio, Minos I, Minos II vencieron a Full Metal, Pequeño Polvora, Rostro de Acero (13:30)

2) Capitán Suicida y Valiente Jr. vencieron a Raider y Vegas Depredador (13:26)

3) Persephone y Zeuxis vencieron a La Jarochita y Lluvia (10:19).

4) Esfinge, Star Black, Star Jr. vencieron a Barboza, Difunto, Furia Roja por DQ

5) Flip Gordon, Templario, Titán vencieron a Bárbaro Cavernario, Soberano Jr., Yutani (13:34.)

6) Máscara Dorada y Místico vencieron a Ángel de Oro y Averno (17:33).

.

• Sábado de Arena México – 24/enero/2026

El segundo enfrentamiento cambió de rumbo tras la lesión de Kira, situación que fue capitalizada por Candela y Metálica para salir con la victoria ante Tabata.

Los Viajeros del Espacio (Max Star y Futuro) no lograron descifrar el estilo de Calavera Jr. I y Calavera Jr. II, quienes se llevaron la victoria en el evento especial.

Las llamas de Los Infernales (Averno, Mephisto y Euforia) consumieron a El Galeón Fantasma (Difunto, Barboza y Furia Roja), que fueron superados por la experiencia de sus rivales.

La contienda súper estelar llegó a su desenlace cuando Atlantis Jr. atrapó con La Atlántida a Soberano Jr., mientras Templario finiquitaba a Volador Jr. Al finalizar la contienda estelar, El Heredero de La Atlántida volvió a estrechar la mano de Soberano Jr., gesto que tomó por sorpresa a Templario.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Carnifice, Poseidón, Troglodita vencieron a Alexius, Astro Boy Jr., Péndulo (11:05)

2) Candela y Metálica vencieron a Kira y Tabata (12:13).

3) El Audaz, Hijo del Pantera, Magia Blanca vencieron a Felino Jr., Hijo de Stuka Jr., Robin (16:14)

4) Calavera Jr. I y Calavera Jr. II vencieron a Futuro y Max Star (16:46)

5) Averno, Euforia, Mephisto vencieron a Barboza, Difunto, Furia Roja (14:13)

6) Atlantis Jr. y Templario vencieron a Soberano Jr. y Volador Jr. (12:43)

.

• Domingo Familiar de Arena México – 25/enero/2026

Cuando el cronómetro estaba por llegar a cero en el Match Relámpago internacional, Yutani consiguió la victoria sobre Fugaz de manera agónica.

La balanza se inclinó del lado rudo luego de que Euforia conectara al réferi y, con el camino libre, dejara sin máscara a Xelhua para sellar el resultado. A pesar de los intentos de Star Black y Esfinge, El Terrible y El Valiente celebraron el triunfo junto a su capitán Infernal.

Místico sentenció el resultado en la batalla estelar de la noche al imponerse en el duelo de capitanes frente a Último Guerrero. Atlantis Jr. y Titán completaron la tercia técnica, mientras que Stuka Jr. y Gran Guerrero respaldaron al Luchador de Otro Nivel.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Angelito y Galaxy vencieron a Pequeño Olímpico y Pequeño Violencia

2) Okumura y Virus vencieron a Dragón de Fuego y Magia Blanca

3) El Cobarde, El Elemental, Guerrero Maya Jr. vencieron a Dulce Gardenia, Explosivo, Valiente Jr.

4) Match Relámpago: Yutani venció a Fugaz

5) Euforia, Terrible, Valiente vencieron a Esfinge, Star Black, Xelhua

6) Atlantis Jr., Místico, Titán vencieron a Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 26/enero/2026

Con la Atlántida, Atlantis le da la victoria a Star Black y Fugaz tras un frenético enfrentamiento ante Villano III Jr., El Cobarde y Okumura.

Xelhua siuge inspirado, ya que a unos días de disputar el Campeonato Mundial Completo del CMLL ante Claudio Castagnoli, derrotó a Yutani en mano a mano.

Atlantis Jr. salió furioso y exigió un mano a mano contra Último Guerrero tras llevarse el duelo por la vía de la descalificación junto a Místico y Máscara Dorada.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Asturiano y Centella Roja vencieron a King Jaguar y Rencor

2) Alom, Disturbio, El Coyote vencieron a Astro, Hijo de Centella Roja, Millenium

3) Arkalis, Pegasso, Rayo Metálico vencieron a Optimus, Persa, Trono

4) Atlantis, Fugaz, Star Black vencieron a El Cobarde, Okumura, Villano III Jr.

5) Xelhua venció a Yutani

6) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Místico vencieron a Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero por DQ

.

• Martes de Arena México – 27/enero/2026

Este es el fin de Las Artemisas. Tras una nueva derrota provocada por sus constantes errores, Princesa Sugehit fue contundente con Marcela y La Magnífica. Tessa Blanchard, Kira y Tabata se apuntaron una victoria clara y sin complicaciones.

La espectacularidad de Capitán Suicida, el Hijo del Pantera y Valiente Jr. fue clave para contener los embates de Virus, Guerrero Maya Jr. y Vegas Depredador, llevándose el evento especial.

Tercera descalificación consecutiva para El Galeón Fantasma en la Arena México. La vehemencia volvió a pasarles factura a Difunto, Barboza y Furia Roja, quienes fueron descalificados ante Titán, Templario y Esfinge, este último despojado de su máscara por Furia Roja.

Atlantis Jr. soportó un faul, el despojo de su máscara y, con La Campana Invertida, derrotó a Niebla Roja utilizando su propia arma para retener el Campeonato Mundial Histórico de Peso Semicompleto. Esta fue su quinta defensa exitosa.

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:

1) Angelito y Galaxy vencieron a Minos I y Minos II (11:10)

2) Match Relámpago: Infarto venció a Fuego (6:03)

3) Kira, Tabata, Tessa Blanchard vencieron a La Magnifica, Marcela, Princesa Sugehit (11:29).

4) Capitán Suicida, Hijo del Pantera, Valiente Jr. vencieron a Guerrero Maya Jr., Vegas Depredador, Virus (13:42)

5) Esfinge, Templario, Titán vencieron a Barboza, Difunto, Furia Roja (18:04) por DQ.

6) Campeonato Mundial Histórico de Peso Semicompleto: Atlantis Jr. © venció a Niebla Rojam(19:28) defendiendo el título.

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 27/enero/2026

Dulce Kitty, Hatanna y Náutica lideraron la primera lucha del Martes de Glamour al derrotar a Lady Metal, Astoreth y Diablita Roja.

Los Magníficos (Explosivo, Fantástico y Adrenalina) sellan su reencuentro con una victoria sobre los poblanos Arkalis, Pegasso y Rayo Metálico.

En una lucha cargada de emoción y orgullo tapatío, Calavera Jr. I y Calavera Jr. II regresaron a su casa, Guadalajara, y lo hicieron como solo los grandes saben: con la mano en alto sobre Xelhua y Stigma.

Místico retiene el Campeonato Mundial Semicompleto ante Averno, en un cierre espectacular de Martes de Glamour; el Príncipe de Plata y Oro defendió su cinturón por quinta vez.

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:

1) Dulce Kitty, Hatanna, Náutica vencieron a Astoreth, Diablita Roja, Lady Metal

2) KeMalito y Periquito Sacaryas vencieron a Chamuel y Tengu

3) Blue Shark y Vigia vencieron a Optimus y Trono

4) Adrenalina, Explosivo, Fantástico vencieron a Arkalis, Pegasso, Rayo Metálico

5) Calavera Jr. I y Calavera Jr. II vencieron a Stigma y Xelhua

6) Campeonato Mundial Semicompleto CMLL: Místico © venció a Averno defendiendo el título

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 30/enero/2026



.

– Sábado de Arena Coliseo – 31/enero/2026



.

– Domingo Familiar de Arena México – 01/febrero/2026

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 02/febrero/2026

.

– Martes de Arena México – 03/febrero/2026

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 03/febrero/2026