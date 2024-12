Atlantis Jr retiene campeonato; la mini gira de Viva Van y más

El Consejo Mundial de Lucha Libre presentó una semana con actividad relativamente tranquila, donde se afianzaron más rivalidades y se expusieron dos campeonatos, todo ello compilado en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Como rara novedad, la luchadora vietnamita Viva Van hizo una mini gira enfrentando a las Amazonas del Ring, causando una grata impresión.

Los luchadores mexicanos se declararon listos para recibir al contingente de AEW que nos visitará el fin de semana.

Una de las sorpresas fue la intempestiva salida de Tessa Blanchard quien retornarán a ROH.

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 06/diciembre/2024

La reaparición de la vietnamita Viva Van en el CMLL resultó exitosa. Skadi se llevó la derrota en un Match Relámpago internacional de Amazonas.

Los Guerreros Laguneros derrotaron a la legendaria alianza que conformaron Atlantis, Octagón y Panterita del Ring en una emocionante batalla especial.

Templario no pudo cumplir su objetivo de derrotar a Volador Jr., que tras derrotarlo, lo retó por el Campeonato Mundial Medio del CMLL.

La estelar, los rudos Hechicero, Rocky Romero y Villano III Jr. se impusieron a Flip Gordon, Máscara Dorada, Místico. Tras el encuentro, Rocky Romero no dudó ni un segundo y tras vencer a Flip Gordon le lanzó un desafío por el Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Alom, Hunter, Infarto vencieron a Astro Boy Jr., Dragón de Fuego, Retro (7:20)

2) El Coyote, Felino Jr., Guerrero Maya Jr. vencieron a Rayo Metálico, Stigma, Xelhua (15:22)

3) Match Relámpago: Viva Van venció a Skadi (8:09)

4) Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero vencieron a Atlantis, Octagón, Panterita del Ring (14:45)

5) Mano a Mano especial: Volador Jr. venció a Templario (15:49). Clean pin.

6) Hechicero, Rocky Romero, Villano III Jr. vencieron a Flip Gordon, Máscara Dorada, Místico (19:39).

.

• Sábado de Arena Coliseo – 07/ diciembre /2024

La alianza increíble que han formado La Catalina y Viva Van ha sido letal para las mexicanas Princesa Sugehit y Reyna Isis en el evento especial de la noche.

Tras derrotar de forma clara y contundente a Los Villanos, Star Black y Fugaz los desafían a exponer el Campeonato de Parejas de la Arena Coliseo.

En la batalla súper estelar del #SábadoDeColiseo, Ángel de Oro y Niebla Roja retienen el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL ante Difunto y Zandokan Jr.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Mercurio venció a Fantasy (9:32)

2) Apocalipsis, Cholo, Disturbio vencieron a Astral, Robin, Valiente Jr. (15:44). Astral & Robin had issues, Robin acting rudo.

3) Capitán Suicida, El Audaz, Fuego vencieron a Dark Magic, Espanto Jr., Raider (19:39).

4) Relevos Increíbles: La Catalina y Viva Van vencieron a Princesa Sugehit y Reyna Isis (12:19).

5) Explosivo, Fugaz, Star Black vencieron a Hijo del Villano III, Rocky Romero, Villano III Jr. (18:46). Fugaz & Star Black asked for an Arena Coliseo Tag Team championship next week.

6) Campeonato Mundial de Parejas CMLL: Ángel de Oro y Niebla Roja © vencieron a Difunto y Zandokan Jr. (21:29). 18th defense (Chavez counting it as 19th, breaking the record for most defenses with this title.)

.

• Domingo Familiar de Arena México – 08/ diciembre /2024

¡Viva Van sigue en plan arrollador! La vietnamita ha logrado un nuevo triunfo en su gira en México al derrotar a la Campeona Mundial, Zeuxis, en un duelo en #MatchRelámpago de corte internacional.

Máscara Dorada se lleva una gran victoria en un extraordinario mano a mano ante Ángel de Oro con una espectacular plancha de estrella fugaz.

La alianza de Rocky Romero con Euforia y El Valiente ha sido exitosa esta tarde y le propina una dolorosa derrota a Flip Gordon, Atlantis Jr. y El Valiente.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Eléctrico y Leono vencieron a Inquisidor y Sangre Imperial

2) Kráneo, Rey Bucanero, Vegas vencieron a Brillante Jr., Hijo del Pantera, Volcano

3) Magia Blanca, Magnus, Rugido vencieron a Blue Panther Jr., Dark Panther, Hijo de Blue Panther

4) Match Relámpago: Viva Van venció a Zeuxis

5) Máscara Dorada venció a Ángel de Oro

6) Euforia, Rocky Romero, Valiente venció a Atlantis Jr., Flip Gordon, Neón

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 09/ diciembre /2024

El #MatchRelámpago Internacional de Amazonas pondrá cara a cara a la mexicana Reyna Isis y a la vietnamita Viva Van, que tiene una racha impresionante en México.

¡Rocky Romero se impone y luce firme rumbo al duelo de Campeonato! El Monarca Histórico de Peso Medio, Flip Gordon, cae en la Angelópolis.

Hechicero se lleva el triunfo de forma clara y contundente ante El Rey de Plata y Oro, Místico.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Disturbio e Inquisidor vencieron a Hijo de Centella Roja y Meyer

2) Rey Samuray y Sagrado vencieron a Rey Apocalipsis y Volcano

Rematch of last week, with the other team winning.

3) Astro y Rayo Metálico vencieron a Futuro y Max Star

4) Match Relámpago: Reyna Isis venció a Viva Van

5) Hijo del Villano III, Rocky Romero, Villano III Jr. vencieron a Flip Gordon, Stigma, Titán

6) Bárbaro Cavernario, Hechicero, Zandokan Jr. vencieron a Atlantis Jr., Esfinge, Místico

Straight falls, Hechicero beating Mistico to set up a title match next week.

.

• Martes de Arena México – 10/ diciembre /2024

Con un espectacular Michinoku Driver, Skadi ha dado cuenta de Dark Silueta decretando la victoria en la tercera lucha de la noche.

¡Que Mano a mano nos han regalado Neón y Averno! El Amo y Señor se ha llevado la victoria al quitarse de un tope suicida del Asteroide del Ring y colocarlo en espaldas planas.

La rudeza de Los Infernales y Soberano Jr. les ha costado el resultado en la #2aCaída, pues El Príncipe del Ring se ha excedido en castigo sobre Star Jr., que exige un mano a mano.

Atlantis Jr. Ha retenido el Campeonato Mundial Histórico de Peso Semicompleto en una extraordinaria batalla ante Bárbaro Cavernario, quien reconoce la calidad del Heredero de La Atlántida.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Astral, Leono, Retro vencieron a Enfermero Jr., Grako, Sangre Imperial (7:53).

2) Espíritu Negro, Rey Cometa, Xelhua vencieron a Guerrero Maya Jr., Okumura, Pólvora (13:21).

3) Princesa Sugehit, Skadi, Tabata vencieron a Amapola, Dark Silueta, Metálica (12:38).

4) Mano a Mano: Averno venció a Neón (11:25). Averno sidestepped a Neon tope, Neon was KOed, and Averno threw him back in for the winning pin.

5) Euforia, Mephisto, Soberano Jr. vencieron a Máscara Dorada, Star Jr., Templario (12:23) por descalificación. Straight falls, excessive violence DQ in the second setting up a Star Jr./Soberano Jr. match for next week.

6) Campeonato Mundial Histórico Semicompleto: Atlantis Jr. © venció a Bárbaro Cavernario (21:28) defendiendo el título. 4th defense

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 10/ diciembre /2024

Imparables! Halcón Negro Jr., Gallero y Vaquero Jr. dominan el ring y derrotan a Brillante Jr., Futuro y Capitán Suicida.

Semifinal de alto voltaje con las Amazonas CMLL!

Lluvia, La Catalina y Kira se enfrentaron a la Campeona Nacional Sanely, Persephone y Viva Van; obteniendo así el triunfo esta noche.

Victoria contundente! Místico, Titán y Dulce Gardenia arrasan con sus rivales Felino, Rey Bucanero y Felino Jr. en la lucha estelar.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Eclipse Jr., Quka, Sangre Azul vencieron a Infierno, Mr. Trueno, Rey Trueno

2) Persa y Temerario venció a Astro Oriental y Obek

3) Adrenalina y Fantástico vencieron a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II por descalificación

DQ unmasking for the tecnicos.

4) Gallero, Halcón Negro Jr., Vaquero Jr. vencieron a Brillante Jr., Capitán Suicida, Futuro

5) Kira, La Catalina, Lluvia vencieron a Persephone, Sanely, Viva Van

6) Dulce Gardenia, Místico, Titán vencieron a Felino, Felino Jr., Rey Bucanero

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 13/diciembre /2024

.

– Sábado de Arena Coliseo – 14/diciembre /2024

.

– Domingo Familiar de Arena México – 15/diciembre /2024

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 16/diciembre/2024

.

– Martes de Arena México – 17/diciembre/2024

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 17/diciembre/2024