► Atlantis: "Yo soy 150 por ciento del CMLL"

Atlantis tiene puesta, y bien puesta, la camiseta del Consejo Mundial de Lucha Libre. "Yo soy 150 por ciento del CMLL, yo aprendí en el CMLL, en la Arena Coliseo de Guadalajara, nunca he cambiado de empresa".

Así lo dejó claro el "Ídolo de los Niños", durante una entrevista publicada en el canal de YouTube del CMLL, titulada "Póker de Leyendas", al lado de Blue Panther, Negro Casas y Máscara Año 2000.

"De Guadalajara me vine a la capital. Me siento muy orgulloso que la empresa me ha apoyado en mis festejos. Estamos hablando de 35 años de carrera. Es fácil llegar, pero que una empresa te dé apoyo por tantos años, no. Estoy muy agradecido", declaro.

Atlantis nació el 28 de septiembre de 1962 y debutó el 11 de julio de 1983; es decir, a la edad de 19 años, en la Pista Arena Revolución.

"Pirata Morgan y el Hombre Bala me ayudaron mucho; él me invitó y me trajo a las oficinas. Me dieron una fecha y debuté. Le eché muchísimas ganas, yo creo que me vieron algo, que tenía futuro y me empezaron a proteger. Todavía le echo las ganas que le eché cuando debuté", afirmó.

Durante el encuentro con otras leyendas, Atlantis recordó el ambiente luchístico que se respiraba en México durante la época en la que debutó en el CMLL.

"Gracias a los visores del CMLL, que agarraban talentos de todas partes de México y los hacían estrellas... esto es como la cosecha de mujeres, nunca se acaban. Es muy importante que el semillero de jóvenes siga", dijo Atlantis.

"La lucha libre es un deporte de alto rendimiento, bastante difícil para aprenderlo. Todos los jóvenes que llegan aquí y aguantan un mes, se harán buenos luchadores porque hay buenos profesores y buena estructura para ser una figura".