¿Athena va a dejar ROH por AEW?: «Acabaré con la mediocridad»

No faltan los fanáticos sorprendidos por qué la histórica Campeona Mundial de ROH, «The War Goddess» Athena, no sea luchadora de AEW a tiempo completo. Por dos razones sencillas: una, ya ha logrado todo en Ring of Honor. Dos, a All Elite Wrestling le vendría de maravilla un talento de su talla. Pero si bien la ex WWE ha disputado muchos combates, en especial en programas secundarios como Rampage o los extintos Dark y Dark: Elevation, además de los eventos de pago por visión WrestleDream o Forbidden Door, y el especial Battle of the Belts X, nunca se ha tomado la decisión de que se quedara en «Where The Best Wrestle».

► ¿ROH por AEW?

Dicho esto, eso podría suceder más pronto que tarde, según ella misma le dice a nuestra compañera Denise Salcedo de Instinct Culture camino a defender el título contra Billie Starkz en Final Battle:

“Me encanta que quieran verme en All Elite Wrestling. Pero al mismo tiempo, siempre he querido más. Lo diré antes que nada. Tony y yo hemos tenido varias conversaciones sobre: ‘Oye, me gustaría hacer más con AEW. Oye, me gustaría hacer más con Dynamite, Rampage, lo que sea.’ Hemos tenido esas conversaciones. Esas conversaciones se han dado, y hay un período de tiempo en el que eso va a suceder. Ha cambiado mucho, diré eso.

“Pero sigue en marcha. Me encanta el hecho de que la anticipación esté matando a la gente. Están como, ‘¿Por qué Athena está ahí y no aquí?’ Yo dije, porque Athena tiene su propio maldito show, súbditos. Por eso. Athena manda en ROH. Cuando la gente piensa en Ring of Honor ahora, piensa en mí. Este es mi show, es mi marca.

“Para mí, esto tiene raíces profundas. No quiero dejar a Ring of Honor abandonado, ni un poquito. Pero al mismo tiempo, sé que ese momento está llegando para mí pronto, para hacer más, déjame decirlo así. Hacer más y tener un impacto aún mayor del que ya tengo. Así que sí. Me encanta que la gente esté hablando de mí, calienta mi corazón. Significa mucho que mi base de fanáticos siga ahí y siga apreciando todo lo que hago, y que lo quieran tanto.

“Pero cuando finalmente lo tengan, no se quejen cuando les saque todos los dientes. Tengan cuidado con lo que desean, porque les estoy advirtiendo ahora… cuando Athena llegue a AEW, vamos a acabar con la mediocridad. Vamos a subir el listón. Así que cuidado con lo que piden.”