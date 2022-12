Athena es una de las mejores luchadoras del mundo. Lo podemos argumentar de muchas maneras distintas. Ahí tenemos que es la Campeona Mundial ROH o la Campeona Warrior. Pero en esta ocasión nos enfocamos en que llamó la atención de WWE, AEW y también IMPACT! Wrestling. A esta última pudo haber ido una vez dejó de ser una Superestrella pero su meta era convertirse en All Elite. Ella misma lo cuenta en una reciente entrevista en Talk Is Jericho with Chris Jericho

► AEW era la meta de Athena tras WWE

«Cuando dejé la WWE, eso era lo único que quería hacer, quería encontrar una manera de llegar a AEW. Cuando salí de ese edificio, pensé: ‘¿Cómo diablos me comunico con él, con Tony Kan?’. Con mi representante y todo, habíamos estado en conversaciones en diciembre para ver si había interés. Durante mi situación de 90 días en la que no pude hacer nada fue como: ‘Ah, simplemente tiré el trabajo soñado. ¿quieres seguir luchando?’.

Let's talk about stuff and maybe some dreamcasting….https://t.co/Col9gyaSEP pic.twitter.com/FgOfH6RJdw — Athena is All Elite (@AthenaPalmer_FG) December 20, 2022

“Todas las solicitudes vinieron del circuito indie: ‘Queremos que vengas a nuestro show, te queremos en nuestro show’. ‘Bueno, esto es nuevo’. Todas estas viejas promociones para las que solía trabajar decían: ‘Oye, ven a trabajar con nosotros. Ven a hacer esto’. ‘No sé’. Recuerdo que este promotor en Warrior Wrestling dijo: ‘Cualquiera que sea el combate que quieras, pagaré tu tarifa, puedes elegir a tu oponente y a quién quieres’. Thunder Rosa. Lancé un nombre porque la había conocido recientemente y ella era increíble. Fui a Mission Pro y me ejercité para ver si todavía quería luchar. Ella me consiguió algunas chicas realmente buenas con las que jugar. Fuimos a Broadway, 30 minutos, y fue muy divertido. Me emocioné mucho después porque pensé: ‘Pensé que iba a tirar todo esto por la borda de nuevo’.

«Encendió el fuego y fue entonces cuando le dije a mi representante: ‘Hagámoslo, si él me quiere, hagámoslo’. Se convirtió en, IMPACT me quería, había interés en AEW, pero nunca pudimos comunicarnos con Tony porque está muy ocupado. IMPACT fue como: ‘Oye, oye chica, oye’. ‘Sí, sí, lo sé, espera’. Mis amigos decían: ‘Chica, escuché que vienes aquí’. ‘No hemos hablado con ellos. Solo dijimos, oye, hablamos contigo la próxima semana’. Se volvió así de raro: ‘¿A dónde voy? ¿Qué hago?’. Tenía dos compañías que mostraban interés y fue como: ‘Creo que quiero ir a AEW. Tengo amigos en IMPACT, pero quiero hacer AEW porque he tenido mis ojos allí todo este tiempo’. Avanzamos rápido hasta mayo, sucedió tan rápido. Tony llamó a mi representante: ‘Hagámoslo’. A la semana siguiente, estaba en un avión a Las Vegas«.