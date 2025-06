Athena tendría defensa en AEW All In: Texas ante Thunder Rosa

El combate femenil que por derecho propio acapara la promoción de AEW All In: Texas es ese duelo entre Toni Storm y Mercedes Moné por el máximo cetro de las féminas de la empresa. Pero parece que hay en planes otro gracias al cual ROH tendrá presencia en la gran cita.

Según expone Dave Meltzer vía reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, las rencillas existentes entre Athena y Thunder Rosa durante las últimas semanas desembocarán sobre AEW All In: Texas, con el Campeonato Mundial Femenil ROH en liza, que porta «The Fallen Goddess» desde diciembre de 2022.

Hasta ahora, Athena y Rosa sólo se han enfrentado dentro de luchas por equipos bajo los focos de AEW/ROH. La primera, en Global Wars México, aún por emitirse, y la segunda, 72 horas después en AEW Collision, este pasado sábado. Apuntar que Rosa nunca ha competido por el Campeonato Mundial Femenil ROH.

Les recuerdo cómo luce provisionalmente el menú que prepara AEW para All In: Texas, a celebrarse el 12 de julio desde el Globe Life Field en Arlington (Texas, EEUU).

#AEWAllInTexas is LIVE on PPV SATURDAY 7/12!



Be there for one of the biggest #AEW events of the year!https://t.co/JlBXZPMlvR pic.twitter.com/Hd6HmWWRJT