Athena se despide de Japón: «Estoy muy triste»

La actual Campeona Mundial de ROH, la más longeva de todos los tiempos, Athena, cierra su más reciente gira en Japón, donde nunca había luchado. «The War Goddess» aprovechó la oportunidad para participar en Wrestle Dynasty, donde Momo Watanabe la venció a ella, Persephone y Willow Nightingale, Stardom New Year Dream, donde ella y Thekla derrotaron a Mina Shirakawa y Tay Melo, y las dos ediciones de Stardom New Year Stars 2025, en ambas uniéndose al equipo STARS contra HATE.

Después del último combate, en la conferencia de prensa, expresó su tristeza por tener que irse del país del sol naciente:

«Estoy triste porque este es mi último combate de mi gira. Pude hacer el baile del oso, pude tener amigas en STARS, y estoy muy triste de irme, porque amo Japón y amo STARDOM. Es muy difícil para mí irme porque…»

«…me he divertido mucho aquí, y ha reavivado mi pasión, no solo como campeona luchadora, sino como luchadora que ha estado haciendo esto durante casi 20 años. Y normalmente en América, nadie me ve llorar. Nunca. Soy fuerte. Pero esto es muy especial, este es mi sueño, y finalmente pude venir aquí. Espero poder regresar y competir frente a los fanáticos más increíbles con las mujeres más increíbles de todo el mundo. Así que STARDOM, me verán de nuevo: la Diosa Caída, la Joshi Americana, la Señora de los Minions, la inspiración de todas las divisiones femeninas. Pero lo más importante, hoy finalmente estuve a la altura de mi apodo de la ‘Joshi Americana’. ¡Gracias STARDOM, gracias a todos! Nos veremos pronto.»

Athena: «I am sad because it’s my last match of my tour. I got to do the bear dance, I got to have friends in the STARS, and I am very sad to go, because I love Japan, and I love STARDOM. It’s very difficult for me to leave because…» [1/2]#STARDOM #ROHpic.twitter.com/EhYkTi14LF

— meraWRESTLING (@meraWRESTLING) January 13, 2025