Athena reteiene el Campeonato Femenil ROH ante Persephone

El Campeonato Mundial Femenil de ROH estuvo en juego y Athena enfrentó a la complicada representante del CMLL, Persephone, quien llegó con todas las ganas de convertirse en monarca.

Athena buscó desestabilizar emocionalmente a su oponente con su habitual actitud desafiante, pero Persephone respondió con contundencia. El detalle que comenzó a inclinar el desarrollo fue el daño progresivo en la espalda de Athena, un blanco que Persephone detectó muy pronto.

El duelo fue un intercambio de castigos y ataques, donde parecía que ninguna iba a ceder terreno y que la lucha no iba a terminar.

Momentos clave

El dominio físico de Persephone sobre la espalda de Athena marcó gran parte del encuentro, especialmente con el Texas Cloverleaf que casi definió el combate.

La intervención indirecta de Diamante abrió la puerta al contraataque de la campeona, pero la retadora volvió a inclinar el ritmo con un Spear y el Razor’s Edge. El punto de quiebre llegó en la secuencia final: Athena frenó el intento aéreo de Persephone, ejecutó un Superplex y remató con el O Face para asegurar la cuenta de tres.

OH MY FUCKING GOD THIS LANDING ON THE GERMAN WAS DISGUSTING!#ANDSTILL ATHENA RETAINS THE ROH WOMEN’S WORLD TITLE! WHAT. A. FUCKING. MATCH! ATHENA IS THE GOAT AND PERSEPHONE IS A FUCKING STAR! #ROH #ROHFinalBattle pic.twitter.com/tdfNrzK3Re — Self Made AO 💫 (@KXNGAO) December 6, 2025

¿Qué pasará ahora?

Athena retiene el Campeonato Mundial Femenil de ROH y demuestra, una vez más, que incluso bajo castigo sostenido es capaz de encontrar el momento exacto para cerrar.

Persephone nuevamente falla una oportunidad de coronarse en el extranjero, pues ya había perdido la oportunidad ante Mercedes Moné por e Campeonato TBS, lo que claramente la deja visiblemente frustrada.