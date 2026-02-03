Athena retará a Syuri en The New Beginning USA

New Japan Pro Wrestling dio a conocer que la luchadora estadounidense de All Elite Wrestling y actual Campeona Mundial Femenina ROH, Athena, será la retadora de Syuri en el evento «The New Beginning USA«.

► Choque de Campeonas en The New Beginning USA

Será el 27 de febrero cuando la empresa del león reaparezca en los Estados Unidos con The New Beginning USA, en Trenton, Nueva Jersey.. Hasta el momento solo se habían confirmado dos luchas de campeonato a las que se suma la disputa por el Campeonato Femenil IWGP, donde la monarca Syuri se enfrentará a Athena, «The Fallen Goddess».

Esta será la primera ocasión que Syuri y Athena se enfrenten. La única vez que compartieron ring fue en el Casino Gauntlet de AEW All In Texas del año pasado. The New Beginning también marcará el debut de Athena en NJPW; ella solamente había participado en eventos promocionados de manera conjunta con AEW y NJPW como Forbidden Door y Wrestle Dynasty. Athena es actualmente la Campeona Mundial Femenina de ROH y tiene el récord del reinado más largo en la historia de ROH, con más de 1150 días como campeona.

Sin embargo, Syuri también es una recia monarca. Defendió con éxito el Campeonato Femenino IWGP en Wrestle Kingdom 20, donde se impuso a Saya Kamitani y le arrebató el Campeonato Femenino NJPW STRONG.

Athena compartió un video en redes sociales donde confirmó el desafío, asegurando que planea quitarle el cinturón a Syuri.

Ésta lucha se suma a la dos de campeonato oficializadas previamente, donde Tomohiro Ishii expondrá el Campeonato de Peso Abierto NJPW STRONG contra Boltin Oleg, y la de El Phantasmo contra Konosuke Takeshita con el Campeonato de la TV NJPW World de por medio.

El cartel va como sigue:

NJPW «THE NEW BEGINNING USA», 27.02.2026

CURE Insurance Arena, Trenton, New Jersey, USA

– STRONG Openweight Title: Tomohiro Ishii (c) vs. Oleg Boltin

– IWGP Women’s Title: Syuri (c) vs. Athena

– NJPW World TV Title: El Phantasmo (c) vs. KONOSUKE TAKESHITA