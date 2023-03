Con un total de 13 combates (cuatro como pre-show), Forbidden Door sólo reservó uno para las mujeres. Puede esgrimirse que al ser un evento conjunto con NJPW, empresa entonces exclusivamente varonil, resultara lógico que los hombres acapararan casi todo el protagonismo.

Pero para el segundo episodio de Forbidden Door, tal excusa ya no valdrá. El pasado noviembre, NJPW coronó a su primera Campeona IWGP, KAIRI, gladiadora de STARDOM. La promotora femenil actúa hoy día como “cantera” en pos de que NJPW tenga una suerte de división de mujeres, si bien la actual portadora de dicho cetro es Mercedes Moné, agente libre.

Además, AEW cuenta ahora con un espacio extra para sus luchadoras: ROH. Y recordemos que esta marca/promotora tuvo cabida en la primera entrega de Forbidden Door, cuando FTR pusieron sobre la mesa el título de duplas de la casa fundada por Rob Feinstein y salieron de allí con el equivalente de NJPW.

Así que considerando el precedente y la nueva coyuntura, Athena lanzó sugerencia vía Twitter.

.@AEW @AEWonTV

If I get to compete …

Who would you want your #FallenGoddess and #ROHChamp to face at #ForbiddenDoor2

I know who I would choose

🏴‍☠️ or💰 #TheAlpha pic.twitter.com/i4YuV5M89H