Athena presenta y explica Who Runs The World? 2

La ex-luchadora de WWE y actual (e histórica; reina desde hace más de mil días) Campeona Mundial ROH (y guerera también de AEW) Athena está en su mejor momento. Pero ella no quiere solo tener éxito o que lo tengan las promotoras donde trabaja sino ayudar a la escena independiente.
► Llega Who Runs The World? 2
Para ello, en agosto se unió a Metroplex Wrestling para realizar el evento exclusivamente femenil Who Runs The World?. Y para continuar por el mismo camino, mañana sábado celebrará Who Runs The World? 2, show donde estará, entre otras luchadoras, Kris Statlander, la presente Campeona Mundial AEW.
Durante una reciente entrevista con el Dallas Morning News, «La Diosa de la Guerra» habla sobre este proyecto:
La organización y creatividad detrás del evento
“Probablemente es lo más estresante que hago, aparte de lidiar con mis propios asuntos en el trabajo y tratar de ser creativa para mí misma. Tratar de ser creativa para las chicas es mucho más difícil de lo que cualquiera podría imaginar.”
La ambición del segundo evento
“Esta vez estamos siendo un poco ambiciosas. Vamos a ir al Southern Junction, que es un lugar increíble, también un bar genial, con capacidad para unas mil personas. Tal vez esté apuntando demasiado alto, pero creo que mis chicas y yo podemos lograrlo.”
El talento femenino y el mensaje del show
“Estas chicas… mira, sé que mis chicas van a dar un gran, fenomenal espectáculo. Las has visto alrededor del mundo, y muchas de ellas todavía tienen mucho que demostrar. Who Runs The World? 2 trata de establecer que no vamos a ninguna parte. Vamos a seguir creciendo, seguir elevándonos y seguir mostrándoles a mujeres nuevas que nunca han visto antes.”
Su amor por la escena independiente
“Me encanta ver la lucha libre independiente. Crecí en esa escena. Pasé nueve años allí antes de firmar con WWE. Creo que hay demasiadas luchas soñadas que no estamos viendo, especialmente en el estado de Texas.”
El propósito del proyecto
“Who Runs The World? es como mi proyecto de pasión. Siempre quise tener un lugar donde las mujeres pudieran apoyarse mutuamente y empujarse a nuevos límites de una forma diferente. Veo a un montón de mujeres hambrientas que solo necesitan una oportunidad para mostrarle al mundo de lo que son capaces. ¿Y qué mejor manera de retribuir al mundo de la lucha libre femenina que producir y financiar algo tan grande como Who Runs The World??”
