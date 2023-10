Athena quiere patear la cara a las campeonas de AEW

«[…] Quiero trabajar más a menudo para AEW, quiero ser una figura principal en la televisión de AEW, como lo estoy haciendo actualmente para Ring of Honor. […] Con suerte, me llamarás ‘Tres Cinturones Athena’ en AEW cuando el Campeonato TBS, el Campeonato Femenino de AEW y el Campeonato de Ring of Honor estén alrededor de mi cintura. […]». Durante su reciente aparición en K&S WrestleFest para un evento virtual de firma de autógrafos le preguntaron bastante a Athena, Campeona Mundial ROH, sobre AEW.

Y ella, como siempre, fue cristalina con sus respuestas. Además de lo que leemos arriba, también dio nombres, los de Hikaru Shida y Kris Statlander, la Campeona Mundial AEW y la Campeona TBS, respectivamente, a las que quiere patear en la cara.

«En este momento, soy la Campeona de Ring of Honor para siempre. Es mi espectáculo, mi título, mi familia con Lexi y Billie [Billie Starkz]. Mi próximo objetivo es conseguir más oro alrededor de mi cintura, tal vez hacer una aparición en AEW, ver si puedo sacar de quicio a algunas de las campeonas de allí y ver si emiten ese desafío. Todas son unas cobardes.

«Amo a Kris Statlander. Me gustaría aún más patearle la cara. Eso sería hermoso. Hikaru Shida. Luché contra Shida hace mucho tiempo en SHIMMER, y disfruté mucho ese combate. Me encantaría la oportunidad de patearle la cara de nuevo. Eso sería hermoso.»

Athena tuvo tres luchas con Hikaru Shida hasta ahora. Primero tuvieron un mano a mano en SHIMMER Volume 66 en 2014 que fue ganado por la japonesa y después formaron equipo en AEW en 2022 y 2023. Con Kris Statlander tuvo una, cuando se unieron el año pasado.

La última ocasión en que Athena luchó en AEW fue durante la Zero Hour de WrestleDream 2023, cuando se unió a Billie Starkz, Keith Lee y Satoshi Kojima para derrotar a Diamante, Mercedes Martínez y Shane Taylor Promotions (Lee Moriarty y Shane Taylor). No se sabe cuándo será la próxima.

Kris Statlander and Athena are ready to take on the #RenegadeTwins here at #AEWRampage, with Jade Cargill’s #BaddieSection watching closely. Tune in to @tntdrama now! pic.twitter.com/Tf7XaLUwPr

— All Elite Wrestling (@AEW) July 16, 2022