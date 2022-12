Athena nueva Campeona Mundial ROH en Final Battle

En la sexta lucha de ROH Final Battle 2022, la segunda televisada en PPV, se realizó un combate por el Campeonato Mundial Femenil ROH. Mercedes Martínez expuso la correa ante Athena, y esta logró vencerla y proclamarse nueva campeona.

Athena le dio la mano a Mercedes y esta aceptó a lo último, aunque casi no quería hacerlo. La lucha inició con normalidad, ambas intercambiándose golpes, machetazos al pecho, hasta que Athena sacó ventaja tras una superkick a Martínez, quien estaba con una rodilla sobre la lona, y obtuvo una cuenta en dos segundos.

Martínez reaccionó con dos supléx y con un Brainbuster para una cuenta en dos. Athena luego tiró a Martínez sobre la ceja del ring y luego, corrió hacia ella y la hizo atravesar la barricada. Martínez esquivó unas patadas voladoras y le aplicó una desnucadora.

