No ha quedado “perdida en la baraja”, término que empleó tiempo atrás, pero Athena tampoco puede presumir de haber visto grandes éxitos dentro de AEW, empresa con la que firmó el pasado mayo.

Ergo, el próximo mes, Athena cumplirá un año como “All Elite”, y su trayectoria luce un tanto medianía. Inicialmente, tuvo un importante impulso, luchando en All Out por el Campeonato TBS y en Grand Slam por el Campeonato Mundial Femenil AEW. Pero tras aquellas tentativas, sus principales escenarios de exposición han sido Dark: Elevation y Dark.

Claro que, podríamos utilizar el aval del Campeonato Mundial Femenil ROH que actualmente porta, conquistado en Final Battle. Pero en teoría, hablamos de otro producto. Y de menor mediaticidad.

Pero a ojos de la protagonista, sus últimos 11 meses en AEW están incluso por encima de sus últimos tres años en WWE. Athena ha dejado varios dardos hacia sus antiguos empleadores, y aquí, ante los micrófonos de la más reciente entrega de The Sessions with Renee Paquette, tenemos uno nuevo.

«Es salvaje, es una locura que lleve con AEW casi un año. Creo que tuve este pensamiento hace un par de días […] Fue en plan, no llevo aquí ni un año. Y esto es todo lo que he conseguido, creo que he hecho mucho desde que estoy con AEW, desde que estoy con Ring of Honor. Y diría que es más de lo que hice en dos o tres años en WWE en cuanto a desarrollo de personaje, en cuanto a tener combates cada semana y ser un poco capulla en televisión, cosa que disfruto completamente».