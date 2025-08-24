Athena hacia Forbidden Door: «Estoy infravalorada»

Forbidden Door presentará a la Campeona Mundial ROH más longeva de la historia, Athena, desafiar a Toni Storm por el Campeonato Mundial Femenil AEW.

► Athena hacia Forbidden Door

Camino al evento, la retadora protagoniza una breve entrevista con RJ City para el canal de YouTube de la compañía que repasamos a continuación.

Sobre sentirse poco valorada:

“Claro que me siento poco valorada, porque idiotas como tú tienen que hacerme esa pregunta. Soy la campeona con el reinado más largo en toda la historia de la empresa, a punto de llegar a los 1,000 días, con más de 960. ¿Por qué tienes que preguntarme eso? Deberías saber la respuesta. Por supuesto que estoy poco valorada. Claro que todos intentan encerrar a Ring of Honor en una pequeña isla, cuando yo soy la que hace el trabajo. He vencido a excampeonas de AEW. He vencido a casi todas en el mundo, y aun así me haces esa estúpida pregunta como si no supieras cómo me siento.”

Sobre su estrategia ante Toni Storm:

“¿Por qué te lo diría? ¿Acaso no crees que sabemos que tú dirigías en secreto todas sus películas mudas en blanco y negro? ¿Crees que no lo sabemos? No eres más que un soplón. Eres una fuga de información. Sé que en cuanto terminemos esto vas a marcar en tu teléfono de disco a tu querida señorita Toni Storm, y le vas a contar todo eso. Así que dime, RJ, ¿por qué compartiría eso contigo? ¿Por qué?”