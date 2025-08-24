Athena hacia Forbidden Door: «Estoy infravalorada»

por
Ember Moon

Forbidden Door presentará a la Campeona Mundial ROH más longeva de la historia, Athena, desafiar a Toni Storm por el Campeonato Mundial Femenil AEW.

AEWxNJPW FORBIDDEN DOOR LONDON | Resultados en vivo | ‘Hangman’ Adam Page vs. MJF

► Athena hacia Forbidden Door

Camino al evento, la retadora protagoniza una breve entrevista con RJ City para el canal de YouTube de la compañía que repasamos a continuación.

Sobre sentirse poco valorada:

Claro que me siento poco valorada, porque idiotas como tú tienen que hacerme esa pregunta. Soy la campeona con el reinado más largo en toda la historia de la empresa, a punto de llegar a los 1,000 días, con más de 960. ¿Por qué tienes que preguntarme eso? Deberías saber la respuesta. Por supuesto que estoy poco valorada. Claro que todos intentan encerrar a Ring of Honor en una pequeña isla, cuando yo soy la que hace el trabajo. He vencido a excampeonas de AEW. He vencido a casi todas en el mundo, y aun así me haces esa estúpida pregunta como si no supieras cómo me siento.”

¿Adam Page estará en desventaja en Forbidden Door?

Sobre su estrategia ante Toni Storm:

¿Por qué te lo diría? ¿Acaso no crees que sabemos que tú dirigías en secreto todas sus películas mudas en blanco y negro? ¿Crees que no lo sabemos? No eres más que un soplón. Eres una fuga de información. Sé que en cuanto terminemos esto vas a marcar en tu teléfono de disco a tu querida señorita Toni Storm, y le vas a contar todo eso. Así que dime, RJ, ¿por qué compartiría eso contigo? ¿Por qué?”

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos