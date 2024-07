La presente Campeona Mundial de ROH -su reinado alcanza los 594 días- «The War Goddess» Athena tiene muchos objetivos a futuro. Ya hemos hablado de sus ganas de enfrentar a Mercedes Moné, la actual Campeona TBS en AEW y Campeona Strong en NJPW, así como también de compartir el cuadrilátero con Ronda Rousey, Giulia o Trinity, de su intención de llevar el título de Ring of Honor a New Japan Pro-Wrestling y Stardom, o su deseo de ser Campeona Triple Corona para finales de 2024.

July 4th 2024, realization sets in when the #ROH Women’s World Champion @AthenaPalmer_FG & #ROH Women’s World TV Champion @BillieStarkz get the news they’re defending their titles at Death Before Dishonor! Watch #ROHDBD LIVE exclusively on #HonorClub

📺 https://t.co/8dcdtxqvDf pic.twitter.com/gpof5AWzXr — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) July 26, 2024

► Un nuevo objetivo

Hoy conocemos uno nuevo: estelarizar un PPV de las dos compañías presididas por Tony Khan mientras ROH se encamina a Death Before Dishonor, donde Athena defenderá el título ante Queen Aminata:

«Quiero decir, absolutamente. ¿Quién no lo haría? Me encantaría hacer un pay-per-view de AEW vs. ROH con las chicas. Quiero decir, honestamente, solo queremos ser consideradas iguales. Por increíble que sea esa oportunidad, me encantaría, y esperaría ser el evento principal. Veremos qué pasa. El futuro es muy prometedor para todas las divisiones bajo el estandarte de AEW y ROH. Tenemos muchas cosas en marcha. No quiero arruinar las sorpresas, pero tenemos muchas cosas en proceso que creo que todos van a disfrutar.»

Todavía no ha tenido un combate en la empresa donde es campeona -sí ha hecho apariciones- pero Athena volvió de su lesión el pasado 12 de julio cuando enfrentó a la reconocida luchadora independiente y de compañías de renombre como TNA Masha Slamovich en el evento Prestige Combat Clash PDX.

¿Te gustaría que se realizara un PPV AEW vs. ROH?