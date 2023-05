Atacante misterioso de NXT suma una nueva víctima

Nikkita Lyons, Wendy Choo, y recientemente, Sol Ruca, han sido atacadas durante los programas en vivo de NXT llevados a cabo en el Performance Center. El común denominador de estos eventos es el hecho de que las tres han estado fuera de acción y se desconoce la identidad de la atacante; no obstante, durante el reciente programa de NXT, se vio una figura encapuchada que bien podría estar relacionada con estos eventos.

Nunca se sabe lo que sucederá en un espectáculo de lucha libre profesional en vivo, en especial durante los eventos no televisados, que no suelen trascender mayor mente; sin embargo, WWE parece que decidió probar algo diferente durante este fin de semana.

En un reciente evento en vivo no televisado de NXT realizado en Sebring, FL, Dani Palmer se encontró con un incidente impactante luego de su victoria sobre Stevie Turner. Después del encuentro, mientras festejaba diciendo que “ella pertenece a NXT”, una atacante desconocida, que estaba cubierta por una capucha, lanzó una ofensiva inesperada contra Palmer antes de escapar rápidamente de la escena. Seguridad llegó para ayudar a la novata, quien tuvo que salir con algo de asistencia.

Nadie reveló quién es este misterioso atacante. Quizás, esta es la misma persona misteriosa que atacó a Sol Ruca recientemente. Lo único que se pudo conocer fue lo que la propia WWE publicó en la cuenta de Twitter de NXT, donde precisamente se aprecia el momento en el que Palmer sufre el ataque.

Last night, @DaniPalmer_wwe was attacked by a mysterious figure at #NXTSebring… pic.twitter.com/ruMhmO6I5X

— WWE NXT (@WWENXT) May 14, 2023