Esta noche, WWE presentó su segundo PPV en esta época de pandemia de coronavirus, denominado Money in the Bank 2020. La lucha, grabada hace ya casi un mes en las Titan Towers de WWE en Stamford, Connecticut, fue bastante entretenida. Al final, Asuka y Otis se consagraron los ganadores de la lucha mixta, aunque Otis ganó el maletín de manera muy divertida, como todo en él. Así lo recapitulamos en nuestra cobertura:

► Asuka y Otis

► 7- Luchas de escaleras varonil: Aleister Black vs. Rey Mysterio vs. Otis vs. Daniel Bryan vs. AJ Styles vs. King Corbin

► 8- Luchas de escaleras femenil: Lacey Evans vs. Dana Brooke vs. Carmella vs. Nia Jax vs. Shayna Baszler vs. Asuka

Se realizan las presentaciones simultáneas tanto varonil como femenil. Recordemos que ambas se desarrollarán al mismo tiempo.

Suena la campana, y por las mujeres, quienes están en el lobby, Asuka, que fue la última en ingresar, ataca a sus contrincantes y sube sola al ascensor y baila.

Los hombres están en el área del gimnasio, y Corbin rompe un espejo con una pesa que iba dirigida a Bryan. Este contrataca. Mysterio vs. Black y Otis vs. Styles son los otros duelos.

Styles yace bajo una pesa, y a pesar de pedirle ayuda a Mysterio para que la remueva, este lo ignora.

Corbin, Bryan, Black y Otis suben por el ascensor y llegan al segundo piso. Por el lado de las mujeres, Lacey Evans, Carmella y Shayna subieron las escaleras y se encuentran con los hombres.

Bryan conecta una serie de Yes Kicks sobre Otis, mientras Asuka huye de la acción. Mientras tanto, Nia Jax mete a Carmella a la sala de conferencias y la castiga allí. Ahora es el turno de Shayna, quien es un hueso duro de roer, pero eventualmente la envía al piso.

Dana Brooke aparece en la misma sala y creyó encontrar un maletín, pero Stephanie McMahon aparece y le dice que ese no es el maletín y que no destroce la sala de conferencias.

Mientras tanto, Rey Mysterio usa las escaleras y Styles lo está buscando, eventualmente encuentra un poster del Undertaker y se asusta. En esa búsqueda encuentra una habitación con un ataúd y tiene recuerdos del Boneyard Match.

Cuando Styles se aprestaba a salir, Aleister Black lo devuleve con una patada y cae junto al ataúd. El holandés lo encierra en esa habitación.

En el comedor, Paul Heyman se predispone a darse un banquete, pero llegan los luchadores de ambas divisiones, sin Asuka, ni Mysterio ni Styles y tenemos un cara a cara.

A pesar de que Paul Heyman llama a la calma, Otis toma una bandeja y se la avienta. Luego de que todos se miraban las caras, empieza el alboroto.

Al final, Otis y Nia Jax queda cara a cara y se dan la vuelta. Otis se pega su banquete antes de proseguir.

En el lado de las mujeres, Asuka se encuentra al resto y es interceptada por Shayna, pero Nia Jax la salva sin querer y la japonesa huye. Jax ataca a Evans y Shayna y va en busca de Asuka.

En la oficina de Vince McMahon, Styles y Bryan se dan con todo, pero llega el mandamás y los saca.

Luego de la tregua temporal entre AJ Styles y Daniel Bryan, estos se siguen dando con todo fuera de la oficina de Vince. Corbin aparece y da cuenta de ambos, y se dirige al techo.

Mientras tanto, Asuka, Lacey Evans y Nia Jax ya están en la azotea y es Jax quien logra enviar a ambas a la lona.

Nia Jax toma una escalera y en su ascenso, es interceptada por Asuka, y ahora es la nipona la que busca escalar; sin embargo, es interceptada por Lacey Evans, aunque Asuka de todas maneras escala, con Evans pegada detrás, hasta que finalmente la Emperatriz del mañana la envía a la lona.

Asuka escala y Corbin sube desde el otro costado de la escalera y forcejea con la japonesa, a pesar de que hay dos maletines.

Finalmente, Asuka logra enviar a Corbin hasta abajo con una patada y finalmente logra tomar su maletín, y gana.

Ahora Otis aparece y busca escalar, pero ¿Qué creen? pasó lo mismo del viernes y se rompen dos escalones. Corbin finalmente aparece y lo ataca.

Aparecen Mysterio y Black, quienes luego de dar cuenta de Otis y Corbin, pugnan por escalar, pero aparece AJ Styles y derriba a ambos.

Afuera del ring, Corbin envía a Mysterio hacia un piso inferior. Black aparece y lo ataca, pero también recibe la misma dosis. Dos fuera.

Styles busca escalar, pero aparecen Bryan y Otis. Corbin envía a Bryan contra un esquinero y lo saca de circulación; Otis y Styles luchan en otro lado del ring. Eventualmente, Styles toma ventaja con un Pele kick y derriba a Otis con el Phenomenal Forearm.

Ahora sí, Styles inicia su ascenso, pero Corbin sube la escalera desde el otro costado y ambos coinciden en la cima, y forcejean. De alguna manera, logran descolgar el maletín, pero ambos lo tienen. Elias aparece de la nada y con un guitarrazo sobre Corbin y este cae.

Styles no puede agarrar correctamente el maletín y se le resbala y le cae a Otis del cielo, y tenemos un ganador: Otis es Mr. Money in the Bank. AJ Styles protesta, pero nunca tuvo control del maletín, mientras el gordito festeja, ya que parece que es al único que le está yendo bien en este 2020.

Con Asuka y Otis como ganadores, nos despedimos de Money in the Bank 2020, con opiniones divididas, como siempre: