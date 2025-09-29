Asuka y Kairi Sane vuelven a atacar a Rhea Ripley e Iyo Sky

La semana pasada, el universo WWE fue testigo de un momento inesperado, Asuka y Kairi Sane traicionaron a su compañera Iyo Sky y dejaron en ruinas a Rhea Ripley en un ataque despiadado. Esta noche, la australiana abrió el show con un mensaje directo hacia sus agresoras.

Con rostro serio, Ripley tomó el micrófono y desafió a The Kabuki Warriors: “¡Asuka, Kairi! Sabía que llegaríamos a esto, pero pensé que podríamos resolverlo en el ring. Atacar a Iyo fue pasarse de la raya”.

Iyo Sky interrumpió el segmento entre lágrimas, reconociendo que Asuka y Kairi seguían siendo su familia, aunque admitió que Ripley tenía razón sobre su traición. La tensión creció cuando las dos japonesas atacaron nuevamente a Ripley, aprovechando que IYO dudaba y Asuka le lanzó «The Myst». El ataque culminó con Asuka inmovilizando a Rhea y Kairi rematándola con un Insane Elbow, mientras varios oficiales acudían al rescate.

► ¿Qué pasará entre las Kabuki Warriors, Rhea Ripley e Iyo Sky?

Estos ataques dejando claro que la enemistad con The Kabuki Warriors apenas comienza. Y todo apunta a un duelo de parejas.