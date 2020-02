Nada se sabe todavía acerca de lo que va a pasar con Asuka después de que no fuera capaz de derrotar a Becky Lynch para arrebatarle el Campeonato Femenil Raw la semana pasada. Resulta obvio que va a alejarse de su aventura individual para volver a centrarse en su pareja con Kairi Sane y el Campeonato Femenil de Parejas WWE. Porque el manejo de las campeonas y de este título está siendo terrible, pero ellas siguen adelante con su reinado. Cabría esperarse que el viernes o el lunes que viene encontrarán nuevas oponentes a las que enfrentarse.

No obstante, quien fuera Campeona NXT y Campeona SmackDown no pierde de vista el camino que ha hecho, que sigue haciendo, por su cuenta. Lo sabemos porque hasta hace nada estaba rivalizando con la luchadora irlandesa mencionada; pero también porque recientemente ha dicho que quiere que vuelta otra que ahora mismo está recuperándose de una lesión: Nia Jax. Lo hizo respondiendo a una publicación de la samoana en la que dice que enfrentará a la japonesa para siempre.

The match was very good in content and story. You and I, whose heights are very different, were beautiful. And the image of that fight is one of my pride. By the way, please come back here early. pic.twitter.com/wF3Q9FLjsI

