Asuka vs. Charlotte Flair por el Campeonato Femenil Raw este lunes

El pasado lunes, una vez terminada la edición de WWE Raw, Charlotte Flair apareció en Raw Talk y dijo, en una gran promo, que ella era la mujer que más trabajaba en WWE, pues aparecía casi que los 365 días años a trabajar, sin importar si estaba enferma o algo así y que, además de trabajar en las tres marcas, aparecía en eventos de prensa para WWE incluyendo los de FOX Sports, cuando su marcha no está en esa cadena televisiva. Y allí mismo, recriminó a los fans porque apoyan a Nia Jax y a Sasha Banks y a ella no, cuando las anteriores se van de vacaciones varios meses y regresan para estar en la escena titular.

► Asuka vs Charlotte Flair, duelo de infarto

Una de las frases que más retumbó fue la siguiente:

"No, yo no, pero sí gente como Nia Jax, quienes vienen después de meses y llegan directo a la escena titular. He derrotado a Asuka dos veces y no he tenido una oportunidad titular. ¿Cuántas veces he tenido el Campeonato Femenil Raw? Creo que cinco. ¿Pero eso significa que no puedo ganarlo una sexta vez? ¿No me he ganado eso?"

Así las cosas, WWE acaba de confirmar que Asuka se enfrentará a Charlotte este lunes en WWE Raw y el Campeonato Femenil Raw estará en juego. Claro que sirvió la queja de Charlotte hacia WWE. Recordemos que esta lucha fue grabada el pasado martes. Hay que tener en cuenta que hace poco se reportó que Charlotte Flair estaba en la fila para otro gran empuje en WWE.