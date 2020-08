Asuka tiene grandes planes para su alianza con Shayna Baszler

Asuka no ha pasado mucho tiempo sola desde la salida de Kairi Sane de WWE. Ahora está acompañada de Shayna Baszler. Y tiene grandes planes para su alianza.

Cuando Kairi Sane abandonó WWE, Asuka se quedó sola para hacer frente tanto a Sasha Banks como a Bayley. No le ha ido nada mal puesto que ha conseguido una oportunidad por el Campeonato Femenil Raw y otra por el Campeonato Femenil SmackDown en SummerSlam 2020. De todas maneras, el lunes pasado le vino de maravilla tener a su lado como aliada a Shayna Baszler. Las que fueran rivales en NXT vencieron a las también Campeonas de Parejas WWE.

► Asuka quiere el oro con Shayna Baszler

Cuando una Superestrella vence a otra que sostiene un título suele conseguir un combate por el mismo. Por eso cualquiera esperaría que Asuka y Baszler enfrenten próximamente por la corona de la división de duplas a las dos rudas. Parece que no va a ser en el PPV de este domingo pero podría ser tan pronto como el lunes que viene. Quizá la ex peleadora de MMA tenga otros planes pero sería extraño que no exigiera la oportunidad de coronarse tras su reciente triunfo.

Por ahora no está claro lo que piensa Baszler de esta cuestión, pero sí lo que piensa "La Emperatriz del Mañana". En una reciente entrevista con New York Post, la luchadora japonesa hizo la siguiente declaración:

"Creo que vamos a ser las siguientes Campeonas de Parejas WWE. Hice equipo con Shayna Baszler y me sentí muy cómoda con ella".

Casi es una lástima que esta historia no esté siendo mejor desarrollada porque la verdad es que las dos luchadoras tuvieron una ardiente rivalidad en la marca amarilla que podría ser mejor utilizada en su alianza.

Continuando con la entrevista, Asuka también reveló su tristeza por la salida de Sane de la empresa.

"Sigo buscándola tras bastidores, preguntando dónde está Kairi. Estoy realmente triste en este momento".

También mira hacia delante de cara a la posibilidad de ganar los dos títulos individuales en la mayor fiesta del verano.

"Ser doblemente campeona es una gran responsabilidad. Sería un honor ser doble campeona en WWE".

Ahora solo queda ver si la japonesa es capaz de vencer a las dos rudas el domingo para conseguir ambos campeonatos. O al menos uno de ellos.

Especulando, podría surgir una idea interesante. Sería que Bayley ayudara a Banks a retener el título y esta intentara hacer lo mismo con su compañera más adelante, pero provocando, accidentalmente, que perdiera. Esto haría coronarse a Asuka así como daría inicio a la rivalidad entre las mejores amigas.

Por otro lado, si el plan es que Baszler se una a esta historia, quizá WWE no quiera romper la alianza de villanas tan pronto y hacer que las cuatro sigan enfrentándose en las próximas semanas. De momento, a ver qué ocurre pasado mañana en SummerSlam.

