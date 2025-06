Asuka superó a cuatro rivales para avanzar en el torneo Queen of the Ring

Se definió la primera ronda del torneo Queen of the Ring quedando solo cuatro luchadoras después de intensas eliminatorias.

En el combate final se enfrentaron Ivy Nile, Raquel Rodríguez, Stephanie Vaquer y Asuka en un duelo de estilos muy diferentes, donde las cosas se pusieron bastante interesantes.

La Emperatriz del Mañana hizo su regreso tras una lesión que la dejó fuera varias semanas, por lo que era una de las favoritas de los fans; sin embargo, no fue un duelo nada sencillo ante tres rivales que no iban a dejar nada a la suerte y no se dejarían intimidar por la poderosa luchadora.

Los cambios de dominio se dieron uno tras otro, en un combate donde la fuerza y los golpes potentes fueron una constante. Todas las participantes sacaron a relucir castigos de poder. Aunque no era la favorita, Raquel logró frenar en dos ocasiones a Vaquer cuando intentaba aplicar los Besos del Diablo, hasta que finalmente sucumbió ante ese devastador movimiento.

Stephanie Vaquer and Asuka sharing the same ring means something to me man! #WWERaw pic.twitter.com/vRtaGSiPGI — Pro wrestling ❌☝🏼 (@ring_rebel) June 17, 2025

Las cuatro luchadoras continuaron atacándose con todo, castigando a sus rivales con golpes contundentes, sin que ninguna lograra tomar el control absoluto del combate. Cada una tuvo su momento de dominio, pero sin poder concretar la victoria.

Raquel destacó al levantar a Nile y Vaquer al mismo tiempo, demostrando su fuerza; sin embargo, Asuka reaccionó con una serie de patadas en cascada que derribaron a las tres, rematándolas con más ataques. A pesar de ello, sus oponentes comenzaron a reaccionar, impidiendo que Asuka se hiciera del control total.

Finalmente, tras varios minutos de acción intensa, Raquel estuvo cerca de eliminar a Vaquer, pero fue sorprendida por la aparición de Rhea Ripley, quien atacó la integrante de The Judgment Day, dejándola seminoqueada. Asuka aprovechó la oportunidad y, con un golpe certero, dejó fuera de combate a Raquel, asegurando su pase a la siguiente ronda.