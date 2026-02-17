Asuka se clasifica a la lucha de Elimination Chamber

El combate clasificatorio rumbo a Elimination Chamber reunió a Asuka, Natalya y Bayley en una triple amenaza, donde solo una podría entrar a la Cámara de Eliminación.

La batalla se caracterizó por constantes cambios de dominio y castigos tanto dentro como fuera del ring, con cada competidora mostrando urgencia por asegurar su boleto. Entre llaves de sumisión, suplex y ataques aéreos, el duelo fue escalando hasta convertirse en una lucha de resistencia.

Bayley tomó la iniciativa al inicio, expulsando a Natalya del ring para centrarse en Asuka, pero la canadiense regresó para atraparla en La Tapatía y frenar su ofensiva. El combate pronto se volvió un intercambio sin tregua, con Natalya destacando gracias a un german suplex y un dominio prolongado Bayley.

Asuka recuperó terreno con una serie de patadas y ataques directos, aunque Bayley respondió con un neckbreaker y un diving elbowdrop que estuvo cerca de darle la victoria. En uno de los momentos más espectaculares, Bayley llevó a ambas rivales al esquinero para ejecutar un superplex sobre la japonesa tras castigar previamente a Natalya.

► Momentos claves

La canadiense no se quedó atrás y aplicó un Sharpshooter sobre Asuka, pero Bayley rompió la llave con un rodillazo oportuno. Cuando parecía que el cierre estaba cerca, Asuka conectó un Running Hip Attack sobre Natalya y, aprovechando la confusión, sorprendió a Bayley con un Asuka Lock del que no pudo escapar. Sin alternativa, Bayley se rindió en el centro del ring.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Asuka se suma oficialmente al combate de Elimination Chamber, donde buscará consolidarse como una seria candidata al oro. Al momento tendrá como rivales a Alexa Bliss, Rhea RIpley y Tifany Stratton.