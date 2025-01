Asuka reveló haber estado en peligro últimamente

Asuka está inactiva por el momento debido a una lesión en su rodilla que sufrió por primera vez en marzo del año pasado, aunque continuó trabajando con la dolencia hasta WrestleMania 40. Tras someterse a una cirugía de rodilla en junio, ha estado rehabilitándose y actualmente ya se están considerando planes creativos para su regreso, sin que exista una fecha concreta para ello.

► Asuka ha escrito una serie de publicaciones preocupantes

Mientra Asuka continúa su recuperación, ha permanecido activa en sus redes sociales; no obstante, han existido algunas cosas que le han perturbado o estresado, y este miércoles realizó una serie de publicaciones en su cuenta de X que darían a entender que está sufriendo algún tema de acoso. Primero, se refirió al hecho de no querer ningún tipo de situación romántica, y luego reveló que recientemente se ha sentido en peligro e incluso ha consultado a la policía sobre la situación.

«Rechazo absolutamente cualquier acercamiento romántico o personal hacia mí. No existe absolutamente ninguna posibilidad de que otros interfieran en mi vida privada.»

«Por favor, no tengas sentimientos románticos por mí. No tiene sentido, es 100% inútil.»

«Me he sentido en peligro recientemente. Ya he consultado a la policía. A este ritmo, incluso si los fanáticos se me acercan en el aeropuerto o en la ciudad, sentiré la posibilidad de que algo pueda pasar, y me asustará, haciéndome incapaz de responder».

La publicación pinta un panorama preocupante del estrés con el que ha estado lidiando Asuka, quien sin precisar detalles, da a entender que están queriendo interferir en su vida privada, o ha tenido algún encentro que la haya hecho sentir incómoda a tal punto que ha tenido que pedirle ayuda a la policía. Evidentemente, hay mucha gente que la apoya en esto, pero es posible que en la calle hayan dos o tres personas que piensen que pueden cruzar la línea que la propia luchadora ha trazado, teniendo en cuenta que cada Superestrella tiene una vida (más allá del personaje) que merece ser respetada.