Asuka responde a Goldberg: «No hay suficiente arte»

Hace unos días, la leyenda viviente de la lucha libre Goldberg hacía referencia a Asuka insinuando que WWE intentó borrar su legado con la racha de ella.

«Ya lo hicieron. Fue con una chica en WWE. Lo hicieron a propósito. No tengo nada en contra de ella, en absoluto, pero sí».

► Asuka responde a Goldberg

Ahora, «La Emperatriz del Mañana» contesta:

Goldberg’s comments about me are all over the news right now. But honestly, I’m not bothered by it at all. What he said came from his own perspective, and that’s fine. So there’s really no need to make such a big deal out of it.

Listen to my philosophy.

It’s not about what I… https://t.co/QRXUFom5Vm pic.twitter.com/AlIpq7IUiQ — The legendary Empress ASUKA / 伝説のASUKA皇后 (@WWEAsuka) October 25, 2025

«Los comentarios de Goldberg sobre mí están por todas las noticias en este momento. Pero sinceramente, no me molestan en absoluto. Lo que dijo proviene de su propia perspectiva, y eso está bien. Así que realmente no hay necesidad de hacer un gran escándalo por ello.

Escucha mi filosofía: No se trata de lo que logro, sino de lo que intento crear. La filosofía y la visión —ahí es donde está el verdadero valor. No encuentro sentido en nada que no tenga belleza.

He conseguido todos los récords, todos los títulos, pero esos son solo hitos. Lo que realmente importa es abrir una nueva era. Crear el momento que separa el “Antes de Asuka” y el “Después de Asuka”. Tener el poder de cambiar una era. Ahí es donde existen el verdadero valor y la verdadera belleza.

No persigo récords ni campeonatos. Son ellos los que vienen a mí.

No hay suficiente arte en este mundo«.