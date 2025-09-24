Asuka, pionera de una nueva era en la lucha libre

«La Emperatriz del Mañana» Asuka está festejando una década como Superestrella de la WWE. Para ello, además de haber traicionadoa IYO SKY, ha querido dedicar unas palabras a sí misma y a sus fanáticos.
► 10 años de Asuka en WWE
I believe that ideals and convictions, what one sets out to achieve, hold more value than what one has actually accomplished.
I have obtained every record, everything there is to obtain, but these are all merely waypoints. What has universal value and beauty is pioneering a new… https://t.co/tE0W7k0LXl
«Creo que los ideales y las convicciones, aquello que uno se propone lograr, tienen más valor que lo que realmente se ha alcanzado.
He conseguido todos los récords, todo lo que se puede obtener, pero todo eso son simplemente hitos en el camino. Lo que tiene un valor y una belleza universales es abrir una nueva era, poseer el poder de cambiar los tiempos.
Por eso busco cómo puedo llevar el cambio y los ideales al ring, creando un “antes y después de Kana” y un “antes y después de Asuka”.
Crear un camino es mucho más difícil que recorrer el que otros ya han hecho. Y en eso reside la estética más bella de todas.
Para mí, vivir como pionera y vivir con convicción, filosofía y estética es una forma de vida muy importante«.
¿Cuál ha sido tu logro favorito de Asuka en la WWE hasta el momento?
