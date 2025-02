Asuka: «No miro en Internet las notas de mis luchas en WWE»

La Superestrella de WWE «The Empress of Tomorrow» Asuka revela que no le interesa lo que piensan los demás de sus combates en Internet. Lo hace precisamente en redes sociales, donde ha estado llamando bastante la atención últimamente, compartiendo ahí que estuvo en peligro, agradeciendo luego a la WWE y a TKO por su apoyo, o porque su Twitter fue hackeado.

I just learned about the existence of a review site called Cagematch from this tweet.

I’ve never actively searched for wrestling information online—aside from occasionally seeing it pop up on my Twitter timeline.

To be honest, I’m not interested in anything that I don’t… https://t.co/m4OAm0yN5w

— ASUKA / 明日華 (@WWEAsuka) February 27, 2025