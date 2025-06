Asuka: «Mi regreso a WWE es solo el comienzo»

Después de mucho tiempo ausente, Asuka ha regresado a la programación de WWE y va camino de luchar con Jade Cargill en la final del torneo Queen of the Ring, un combate que tendrá lugar este próximo sábado 28 de junio en el evento premium Night of Champions.

Pero antes de convertirse o no en la nueva Reina del Cuadrilátero y obtener una oportunidad titular en SummerSlam 2025, «La Emperatriz del Mañana» habla sobre su retorno a la acción en un reciente video en su canal de YouTube, KanaChanTV:

«Hola… bienvenidos a KanaChanTV. Hemos estado grabando este video con prisa. Es solo un video corto, pero realmente quería decir esto: ¡He vuelto! Finalmente regresé al ring. Así que, muchísimas gracias por todo su apoyo, sus mensajes amables y su amor. Significa más de lo que puedo expresar. Realmente fue de gran ayuda para mí. No puedo ni ponerlo en palabras. Gracias de verdad por todos sus mensajes y su apoyo.

Estar fuera durante casi un año no fue fácil. No fue nada fácil. Fue realmente duro. Estuve lejos del ring por casi un año, y para ser honesta, hubo días muy difíciles, pero logré superarlo… Su voz fue lo que me mantuvo en pie, de verdad. Escuchaba las voces de todos, así que… sí, supongo que se puede decir que nunca se detuvo. Supongo que el punto es ese: yo no me detuve. ¡Ahora estoy aquí otra vez!

Mi combate fue como siempre, intenso. Física y mentalmente, fui llevada al límite. Siento de verdad que estuve al borde, tanto mental como físicamente. Pude lograr el regreso. Me gustaría hablar más sobre esto, pero… esto es solo el comienzo.»