Los últimos días han sido tristes para el mundo de la lucha libre profesional. Tras el desafortunado fallecimiento de la ex superestrella de la WWE Shad Gaspard a inicios de esta semana, recientemete tuvimos tragedia cuando la luchadora de Stardom, Hana Kimura, falleció a la edad de 22 años.

En el caso de Hana Kimura, esta había publicado tweets ese día con imágenes de autolesiones y un mensaje inquietante que generó una gran preocupación entre sus fanáticos. Sus tweets, que ahora se han eliminado, en su traducción indicaban lo siguiente:

“Casi 100 opiniones francas todos los días. No podía negar que estaba herida. Estoy muerta. Gracias por darme una madre. Era una vida que quería ser amada. Gracias a todos los que me apoyaron. Me encanta. Soy débil, lo siento. Ya no quiero ser humana. Era una vida que quería ser amada. Gracias a todos, los amo. Adiós."

► Asuka fue víctima de Ciberacoso en el pasado

El mundo de la lucha libre reaccionó ante la lamentable partida de Kimura, la cual supuestamente fue el resultado de haber enfrentado el acoso cibernético durante años. La campeona Raw, Asuka, también escribió en su cuenta de Twitter que estaba sorprendida e incapaz de encontrar palabras para expresar sus tristes sentimientos.

El asunto con la Emperatriz del mañana va un poco más allá, ya que Asuka luego envió un segundo tuit, revelando que ella también ha sido víctima de acoso cibernético.

渡米するまで数年間、毎日沢山の、死ね、女子プロレスを壊すな、この業界から去れとメールが私の元へきました。

そして今日は、他の選手がコメントを出してるのに、まだお前はコメントをださないのか、ときました。

自分の正義感に前のめり過ぎて、同類だと気がついてないんですきっと。これが怖い。 — ASUKA / 明日華 (@WWEAsuka) May 23, 2020

"Durante varios años, hasta que me mudé a los EE. UU., Recibí muchos correos electrónicos todos los días diciéndome que no muriera, que dejara la lucha femenil, que dejara esta industria. Y hoy, me preguntaba si ni siquiera podían hacer un comentario aunque otros actores están haciendo comentarios. Estoy demasiado interesada en mi sentido de la justicia y no me doy cuenta de que soy igual. Esto da miedo".

Si bien en el pasado Asuka fue víctima de ciberacoso, lo cierto que es algo que ya quedó atrás y ahora ha estado teniendo un gran 2020, donde ha sido una de las luchadoras más destacadas desde que WWE se ha mudado al WWE Performance Center y hoy es Campeona Raw. Además, tiene su canal de YouTube KanaChanTV, el cual cuenta con 313 mil suscriptores.

Sin embargo, es muy decepcionante conocer el hecho de que los luchadores recibir mensajes tan odiosos de los fanáticos, cuando los primeros simplemente hacen su trabajo. Hay que tener en cuenta que estas estrellas también son seres humanos y pueden ser susceptibles a determinado tipo de sentimientos. Solo queda el aprendizage del trágico incidente de lo ocurrido con Hana Kimura, respecto a que en casos de depresión las personas deben ir en búsqueda de ayuda profesional.