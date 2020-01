En una noticia de ÚLTIMA HORA que no nos gustaría reportar, debemos informales que la Superestrella WWE y actual Campeona de Parejas Raw, Asuka escapó de tiroteo en un centro comercial.

Fue en Las Vegas, Nevada, mientras se encontraba disfrutando de un día de descanso y aprovechaba para pasear y hacer algunas compras en un reconocido centro comercial. Esto es lo que se conoce del caso.

► Asuka escapó de tiroteo

I just escaped!

There was a scream in front of me at #FashionShowMall. It was like shooting. #GUESS near the shooting range protected me. — ASUKA / 明日華 (@WWEAsuka) January 22, 2020

«¡Acabo de escapar! Hubo un grito frente a mí en el Fashion Show Mall [centro comercial de Las Vegas, Nevada]. Hubo como un tiroteo. Supongo que estar cerca al campo de tiro me protegió».

No se sabe por qué Asuka dice que estar cerca al campo de tiro la protegió, pero lo único que podemos suponer es que quizá pudo ingresar al campo de tiro y salir del área de alcance de las balas.

Los primeros reportes de la prensa dan cuenta de al menos 3 personas heridas. Y el hecho habría empezado porque una persona sacó un arma de fuego para impedir una pelea entre un grupo de jóvenes.

🔵 Al menos dos personas heridas deja #tiroteo en un centro comercial de #LasVegas, #EstadosUnidos. ➡️ El tiroteo habría iniciado cuando una persona sacó un arma para impedir una pelea entre un grupo de jóvenes dentro del #FashionShowMall.#Video 🎦#LasVegasShooting pic.twitter.com/3r2vLnRnah — Red de Información Digital • RID Noticias 🇲🇽 (@RIDNoticias) January 22, 2020

Tiroteo en #FashionShowMall #LasVegas… la ciudad está repleta de turistas esta semana. — La Diabla (@TaniaOnce) January 22, 2020

Otros reportes indican que un adolescente inició un tiroteo, así que el motivo de los disparos es, de momento, mera especulación.

Un tiroteo en un centro comercial de Las Vegas deja varios heridos https://t.co/BRqF1Bg7xp pic.twitter.com/omtGx5sfsA — Mestizo (@Mestizoqroo) January 22, 2020

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al concurrido centro comercial, pero aparentemente 2 sospechosos se dieron a la fuga. La policía cerró el perímetro cercano y la respuesta policial se reporta como «masiva».

FASHION SHOW MALL, LAS VEGAS: – At Least 2 People Shot

– Cops Creating Perimeter

– Gunman at Large

– Massive Police Response MORE >> https://t.co/bD9bai2lr1 pic.twitter.com/WGh03tz3jP — Breaking911 (@Breaking911) January 22, 2020

The LVMPD is investigating a shooting that occurred at the Fashion Show Mall and two persons are reported injured. Officers are on scene and clearing the area. Preliminary information indicates the suspects fled after the shooting before police arrived. pic.twitter.com/PyGUeBIRw2 — LVMPD (@LVMPD) January 22, 2020

Stay safe! That’s horrifying! — Renee Young (@ReneeYoungWWE) January 22, 2020

«Mantente segura. ¡Esto es horrible!»

Por fortuna, Asuka salió ilesa de este lamentable hecho y varios compañeros de trabajo, como Renee Young y Shinsuke Nakamura, le enviaron vibras positivas. Seguramente estará sin problemas este domingo en Royal Rumble 2020 buscando ganar el Campeonato Raw de Becky Lynch.