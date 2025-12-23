Asuka derrota a Rhea Ripley con la ayuda de Kairi Sane

Antes del combate de esta noche donde la Erradicadora enfrentaría a la Emperatriz del Mañana, Rhea Ripley conversó con IYO SKY en la Gorilla Position, recordándole que aún no cuenta con el alta médica tras el ataque sufrido la semana pasada. Por ello, Ripley le pidió que no la acompañara al ring. SKY aceptó y ambas se fundieron en un abrazo antes de que la australiana se dirigiera al cuadrilátero.

Ya en acción, Ripley se midió a Asuka, quien estuvo acompañada por Kairi Sane, en un combate que rápidamente se tornó intenso y lleno de emociones.

Rhea sorprendió a Asuka apenas sonó la campana, atacándola con gran agresividad y lanzándola de un lado a otro del ring, dejando claro que su motivación tenía nombre propio. Asuka tuvo que refugiarse en ringside para frenar el ímpetu de la australiana, aunque Ripley fue tras ella para castigarla contra la barricada y las escaleras metálicas.

La intervención de Kairi permitió que Asuka tomara aire y cambiara el ritmo del combate. La japonesa castigó a Ripley con patadas y golpes continuos, controlando varios pasajes del enfrentamiento.

Ripley logró reaccionar y el combate se volvió más equilibrado, con ambas luchadoras intercambiando castigos y buscando la victoria. Asuka escapó del Riptide, mientras que Rhea resistió intentos de sumisión y conteos rápidos, provocando la ovación del público.

► Momento clave del combate

IYO SKY apareció para encarar a Sane y tratar de evitar la interferencia, pero la distracción resultó fatal para Ripley. Mientras Rhea se preocupaba por el estado de SKY, Asuka aprovechó el momento para sorprenderla con un toque de espaldas y conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria de Asuka deja abierta la rivalidad, pues Kabuki Warriors están dispuestas a acabar con Rhea Ripley e IYO SKY.