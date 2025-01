Asuka agradece apoyo de WWE y TKO en su crisis

Mientra Asuka continúa su proceso de recuperación, ha permanecido activa en sus redes sociales; no obstante, han existido algunas cosas que le han estresado y durante esta semana realizó una serie de publicaciones en su cuenta de X que darían a entender que está sufriendo algún tipo de acoso. Primero, se refirió al hecho de no querer ningún tipo de situación romántica, y luego reveló que recientemente se ha sentido en peligro e incluso ha consultado a la policía sobre la situación.

«Me he sentido en peligro recientemente. Ya he consultado a la policía. A este ritmo, incluso si los fanáticos se me acercan en el aeropuerto o en la ciudad, sentiré la posibilidad de que algo pueda pasar, y me asustará, haciéndome incapaz de responder».

► Asuka está poniéndose a buen recaudo

Aunque no ha compartido detalles sobre lo que ha causado preocupación en Asuka, la situación claramente se ha intensificado lo suficiente como para que la WWE y su empresa matriz, TKO Group Holdings, tomen medidas. Así lo dio a conocer Asuka en su cuenta de X, mencionando que ahora están tomando acciones para ayudarla y protegerla, aunque no especificó qué tipo de acciones.

«WWE y TKO están tomando medidas para protegerme. Lo agradezco.»

Asuka está inactiva por el momento debido a una lesión en su rodilla que sufrió por primera vez en marzo del año pasado, aunque continuó trabajando con la dolencia hasta WrestleMania 40. Tras someterse a una cirugía de rodilla en junio, ha estado rehabilitándose y actualmente ya se están considerando planes creativos para su regreso, sin que exista una fecha concreta para ello.