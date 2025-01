Asuka a fan que le pide más en WWE: «Estoy harta»

Hace unos días publicamos en Súper Luchas que en WWE ya han estado considerando planes creativos para el regreso de Asuka, aclarando que nada indica que vaya a aparecer en Royal Rumble 2025. Dicho esto, sea cuando sea cuando vuelva, se puede esperar que «The Empress of Tomorrow» siga logrando éxitos. ¿Por qué no iba a ser así? La luchadora de Osaka (Japón) de 43 años fue Campeona NXT, Campeona WWE en cuatro ocasiones y Campeona en Parejas en dos.

Embed from Getty Images

También podemos tomar como un triunfo su extensa racha invicta (914 días), desde sus tiempos en el territorio de desarrollo hasta su derrota con Charlotte Flair en WrestleMania 34. Un día tenía que perder, como The Undertaker en «The Grandest Stage of Them All». Sin embargo, aún hay quienes lamentan que así fuera, como un fanático de la nipona que recientemente exponía en redes su descontento por ello mientras le pedía más a la guerrera:

«Asuka, te lo ruego, por favor consigue al menos una victoria en WrestleMania. Preferiblemente, permanece invicta en WrestleMania por el resto de tu carrera, tienes que ponerte al día».

Destacamos sus palabras porque Asuka le dio una respuesta bastante clara y potente que pone bien en claro lo que piensa de todo lo que ha logrado hasta ahora en la WWE:

«Cada vez que logro una victoria o establezco un récord, la gente busca desesperadamente algo que aún no he conseguido y dice: ‘Todavía no tienes esto’. Ese ciclo es interminable, y estoy harta de ello. Quiero que dejen de obsesionarse con lo que no he alcanzado. Su forma de pensar es demasiado negativa. ¿Acaso una victoria o derrota en WrestleMania se considera un título, como ganar el Royal Rumble? Este es solo un tema que alguien sacó de la nada en mi contra. Es absolutamente ridículo«.

Every time I achieve a victory or set a record, people desperately search for what I haven’t obtained yet and say, «You still don’t have this.» That system is endless, and I’m sick of it. I want them to stop obsessively looking for what I haven’t achieved. Their way of thinking… https://t.co/4yMClRqJ0g

— ASUKA / 明日華 (@WWEAsuka) January 29, 2025