Aspinall: Esperar pelear con Jones es más duro mentalmente que la lesión»

Tom Aspinall ya ha lidiado con la baja. Pero esta vez, no hay fecha prevista para su regreso. 23 de julio de 2022. La fecha de la única derrota de Aspinall en la UFC. Quince segundos después de un combate estelar contra Curtis Blaydes en Londres, la rodilla de Aspinall cede.

La lesión frena su meteórico ascenso en la clasificación, y no es hasta casi exactamente un año después cuando regresa con éxito con un nocaut en 73 segundos sobre Marcin Tybura. Una pelea después, Aspinall vence a Sergei Pavlovich aún más rápido para conseguir un título interino.

Desde entonces, Aspinall ha defendido su título con diligencia una vez, vengando con éxito su derrota ante Blaydes el pasado julio, y ha dejado claro que quiere pelear contra el campeón indiscutible Jon Jones . El excampeón de los semicompletos ​​derrotó a Ciryl Gane para conseguir un título vacante de peso completo tras la salida de Francis Ngannou de la UFC, y luego defendió su cinturón contra Stipe Miocic en el UFC 309, un año después de que una lesión de Jones obligara a posponer su reserva original.

Aspinall habló con Demetrious Johnson en MightyCast sobre cómo este último despido se compara con su recuperación de un año de la lesión.

“Tuve una lesión grave y me encontré en una especie de encrucijada. Había ganado algo de dinero, lo suficiente para comprar una casa y demás, y me pregunté: ¿quiero seguir con esto?. Obviamente, fue devastador lesionarme delante de todos. Pero en fin, fue un momento difícil para mí. Volví, me llevó un año con la rehabilitación de la rodilla y todo… la fisioterapia y todo eso. Fueron un par de meses mentalmente duros, pero una vez que empecé a trabajar para recuperarme, iba al médico, al fisioterapeuta y me decían: ‘En dos semanas, esto es lo que quiero que hagas en el gimnasio. Quiero que hagas sentadillas a 90 grados. Quiero que puedas saltar en esta caja. Quiero que puedas correr una milla y luego puedas empezar a boxear, puedes hacer esto, aquello’. Siempre tuve una pequeña meta por la que trabajar.

Así que, después de un par de meses de estar en el sofá, en cuanto pude ir al gimnasio y empezar a trabajar en diferentes cosas, fue genial y me sentí bien. Pensé: Definitivamente quiero volver. Ahora voy a ir, no tengo ninguna lesión, voy a ganar el campeonato de peso completo, voy a convertirme en una leyenda, voy a noquear a todos» y todo eso. Me sentí genial. Estaba en camino de recuperarme.