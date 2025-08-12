Aspinall descarta idea de pelear con Jones en Casa Blanca

El campeón de peso completo de la UFC, Tom Aspinall, ni siquiera está pensando en pelear contra Jon Jones en la Casa Blanca.

Aspinall (15-3 MMA, 8-1 UFC) nunca consiguió su anhelada pelea de unificación de títulos después de que Jones (28-1 MMA, 22-1 UFC) optara por retirarse y renunciar a su cinturón. Como resultado, Aspinall ascendió de campeón interino a campeón indiscutible.

Aspinall ha pasado página y tiene programado defender su título contra Ciryl Gane (13-2 MMA, 10-2 UFC) en la pelea estelar de UFC 321 el 25 de octubre en el Etihad Arena de Abu Dabi. Sin embargo, con Jones saliendo del retiro con la esperanza de competir en el evento de la Casa Blanca del próximo año, la idea de un combate entre ellos sigue vigente, pero no para Aspinall.

«Es tan aburrido. Ni siquiera tengo nada que decir al respecto. Es un aburrimiento terrible, no quiero hablar de ello. Ya tengo una pelea, así que me estoy concentrando en eso. Controlo todo mentalmente muy bien. Durante las próximas 10 semanas de mi vida, solo pienso en Ciryl Gane y en cómo vencerlo… No he pasado ni un segundo en mi mente. No me interesa, y al mundo tampoco debería interesarle, porque ¿Qué sentido tiene? Son falsas esperanzas. No es que no me interese, pero en realidad no me interesa. Sería una experiencia genial, pero creo que los estadounidenses deberían tener la oportunidad de llegar a la Casa Blanca. No soy estadounidense. Trump y la postura política en Estados Unidos no me preocupan en absoluto. No soy un gran partidario de Trump, ni estoy en contra de él. No sé nada de política estadounidense. No soy estadounidense, no vivo allí, no resido allí, no hago nada allí aparte de pagar impuestos y luchar allí. Así que todo eso me resulta irrelevante.

El propio CEO de UFC, Dana White, duda en poner a Jones en la cartelera de la Casa Blanca, lo que dejó al ex campeón de dos divisiones un poco decepcionado .