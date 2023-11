Aspinal espera superar las peores circunstancias en UFC 295

Tom Aspinall admite que “dos semanas no es suficiente para prepararse para una pelea”, pero cree que aún puede hacer el trabajo y vencer a Sergei Pavlovich por el título interino de peso completo en UFC 295 .

Después de que una lesión del campeón Jon Jones eliminara el cartel original del sábado contra Stipe Miocic, UFC cambió de marcha y reservó a Aspinall (13-3 MMA, 6-1 UFC) contra Pavlovich (17-1 MMA, 6-1 UFC) por el cinturón interino en el Madison Square Garden.

Aunque la situación no es ideal con menos de tres semanas de aviso, Aspinall cree que puede superar cualquier desafío y salir con la mano levantada.

«En mi opinión, estoy peleando contra el tipo más aterrador de MMA, en las peores circunstancias posibles sin un campo de entrenamiento. Obviamente creo que puedo ganar. No soy el tipo de persona que aparece por dinero. No firmaré un contrato y me presentaré si no creo que pueda ganar. Realmente creo que voy a ganar el sábado por la noche. Soy un ganador absoluto y voy a encontrar la manera de ganar sin importar las circunstancias”.

Aspinall, de 30 años, admite que no necesariamente ha tenido tiempo para elaborar y perfeccionar el plan de juego perfecto, pero cree que sabe a qué se enfrenta con Pavlovich, quien ha ganado sus últimas seis peleas por nocaut en el primer asalto.

Para poder tener la mejor oportunidad, Aspinall cree que necesita saborear todo y convertirlo en algo positivo.

«Creo que es MMA de peso pesado. Hay que ver qué pasa. Es un tipo muy, muy peligroso. Yo también. Sólo estoy concentrado en salir y disfrutarlo. Este es mi sueño absoluto hecho realidad: el Madison Square Garden, Pavlovich”.

En un mundo normal, el ganador de Aspinall vs. Pavlovich estaría preparado para una próxima pelea con Jones. Sin embargo, el director ejecutivo de UFC, Dana White, dijo que ese no será el caso y que la promoción planea reprogramar la pelea con Jones y Miocic una vez que el campeón esté sano.