Ben Askren sobre Makhachev, Chimaev, Pereira y más

El luchador de la noche:

«Bueno, es raro porque tenemos un luchador de la noche, pero no puede ser solo uno. Así que voy a dárselos todos. Mi favorito personal es Parker Kekisen. Parker Kekisen luchó con mi club. Pensé que era bueno. Honestamente, no tenía mucha fe en que venciera a Zahed. Lo siento, Parker, te quiero. Pero acaba de ganar el Campeonato Mundial y superó a sus oponentes 49 a 0. Así que incluso cuando Parker consiguió ese primer derribo, lo hizo mejor que cualquier persona con la que luchó en el Mundial. Luego, ganarle 10 a 2… no creo que Zahed haya sido derrotado así en mucho tiempo. Así que él tiene que ser el luchador de la noche. Pero Wyatt Hendrickson, venció a Mason Parris, contra quien estaba 0-3, y lo derrotó 13 a 2. Y finalmente, pero no menos importante, Yel Romero, con 47 años… hermano, y los backflips después. ¡Boom! Impresionante. Casi no parece tan viejo. Pero luego hay grabaciones de él luchando en 1998 en el Campeonato Mundial. Haces las cuentas y te das cuenta de que no podría estar mintiendo por mucho, porque no podía estar luchando en el Mundial a los 13 años.»