Ben Askren sobre Makhachev, Chimaev, Pereira y más

El ex-peleador de UFC y ONE Ben Askren habla de una variedad de temas: Islam Makhachev, Khamzat Chimaev, Alex Pereira, Real American Freestyle y mucho más.
► En palabras de Ben Askren
-
El evento RAF 04: Hendrickson vs. Parris:
«Mi primer show en vivo fue en Chicago, que fue el último, y una de las cosas que realmente noté que quizás no era tan obvia al principio, como saben, alguien que promociona la lucha libre, es que este es un evento tan familiar. Ves familias aquí, lo están pasando genial, les encanta. Y además, los atletas son muy accesibles. Te quedas después, los atletas se toman fotos y dan autógrafos, algo que normalmente no verías. La energía en esta arena es simplemente increíble. La gente está muy emocionada de que la lucha libre finalmente tenga un producto profesional realmente bueno. RAF está en racha. Hemos tenido un par de shows geniales seguidos. Miami tiene una gran cartelera, seguro será increíble. Después de eso, seguimos adelante.»
RAF05 FULL CARD🔥
-
El luchador de la noche:
«Bueno, es raro porque tenemos un luchador de la noche, pero no puede ser solo uno. Así que voy a dárselos todos. Mi favorito personal es Parker Kekisen. Parker Kekisen luchó con mi club. Pensé que era bueno. Honestamente, no tenía mucha fe en que venciera a Zahed. Lo siento, Parker, te quiero. Pero acaba de ganar el Campeonato Mundial y superó a sus oponentes 49 a 0. Así que incluso cuando Parker consiguió ese primer derribo, lo hizo mejor que cualquier persona con la que luchó en el Mundial. Luego, ganarle 10 a 2… no creo que Zahed haya sido derrotado así en mucho tiempo. Así que él tiene que ser el luchador de la noche. Pero Wyatt Hendrickson, venció a Mason Parris, contra quien estaba 0-3, y lo derrotó 13 a 2. Y finalmente, pero no menos importante, Yel Romero, con 47 años… hermano, y los backflips después. ¡Boom! Impresionante. Casi no parece tan viejo. Pero luego hay grabaciones de él luchando en 1998 en el Campeonato Mundial. Haces las cuentas y te das cuenta de que no podría estar mintiendo por mucho, porque no podía estar luchando en el Mundial a los 13 años.»
-
La próxima lucha entre Yoel Romero y Bo Nickal:
«Sí, está hecho. Miami, 10 de enero, Bone Nickel contra Yel Romero. Van a solidificar ese cinturón. Yel tiene el interino, Bo tiene el regular. Honestamente, pensé que Bo era favorito antes de ver a Yel luchar de nuevo, porque se retiró de la lucha libre en 2006 creo. Pero Yel se ve tan bien que podría ser el favorito ahora.»
-
Combates que espera ver en 2026:
«Yoel versus Bo… cuando pensamos en eso, dije ‘¡Oh Dios, eso va a ser muy divertido!’. Es tan divertido traer de vuelta a estos viejos luchadores. Una de las cosas más geniales es, ya sea Michael Chandler en el último evento o incluso Yel, que dicen cuánto aman la lucha libre y lo que les ha dado. Yo siento lo mismo. Me encantaría ver que algunos de estos luchadores que se convirtieron en MMA regresen al deporte de la lucha y se enfrenten a alguien de nivel similar.»
-
Islam Makhachev, actual Campeón Mundial de Peso Welter UFC
«Él venció a Jack Della Maddalena. JDM había vencido a Belal (Muhammad) antes, así que ha sido como un juego de sillas musicales en 170 libras. Creo que Makachev es favorito hasta que alguien demuestre lo contrario.»
-
Kamaru Usman:
«Ha tenido algunos problemas recientemente, algunas derrotas. El cinturón de peso welter ha cambiado de manos muchas veces, así que siento que los chicos más nuevos han hecho lo suficiente para justificar sus oportunidades al título. No siempre me gusta cuando los favoritos reciben la oportunidad sin merecerla, me gusta que los luchadores se la ganen. Creo que Ian Garry la ha ganado.»
-
Khamzat Chimaev y la división de peso medio de UFC:
«Se vio muy bien contra Dricus Du Plessis. Aunque me decepcionó que no arriesgara más. Jugó seguro, pudo derribar y mantenerse arriba, pero no trató de lastimarlo demasiado. Parece que está pensando en subir de peso otra vez, lo cual es extraño porque peleó en 170 no hace mucho. Si consigue derribar a Alex Pereira, probablemente lo mantendrá abajo.»
-
Sobre la “Funky Farm” (su granja):
«La granja estuvo un poco descuidada porque no podía manejar todo este verano. Pero las gallinas no fueron comidas por los coyotes este año, así que eso fue un gran logro. Estamos consiguiendo muchos huevos y todo lo demás está bien.»