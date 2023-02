Askren elige ganador de Masvidal vs Burns

Ben Askren no cree que Jorge Masvidal venza a Gilbert Burns en UFC 287 y tampoco cree que Masvidal crea en sus posibilidades.

Durante una reciente entrevista con Daniel Cormier, Askren dio su opinión sobre si Masvidal puede o no volver a la columna de victorias contra Burns.

“No”, dijo Askren sobre Masvidal. “Es por eso que ha estado diciendo que no a Burns, porque no cree que vaya a ganar tampoco. DC, ya sabes cómo funcionan la mayoría de estos tipos. Si piensan, ‘Puedo vencer a ese tipo’, dicen que sí fácilmente. Si piensan que no pueden entonces dicen que no. Así es como trabajan.

“Burns es lo que Jorge quiere ser. Burns dice: ‘Pelearé con cualquiera’, y de hecho lo hará. … Burns ha peleado con todo el mundo. Parece el tipo que dirá que sí pase lo que pase. Quiere pelear con Colby (Covington), peleó con (Khamzat) Chimaev, peleó con (Kamaru) Usman. Ha peleado con los mejores de la división”.

El ascenso de Masvidal al estrellato de UFC se debió a un año eléctrico de tres victorias en 2019. Además del nocaut sobre Askren, obtuvo victorias sobre Darren Till y Nate Diaz.

Masvidal ha luchado contra los más elitistas de la división, incluido más recientemente contra Colby Covington en UFC 272. Una derrota ante Burns podría sacarle de la lucha por el título del peso welter de la UFC y podría poner en duda su futuro en el combate.

Askren y Masvidal han tenido una acalorada preparación antes de su pelea, y es probable que nunca lleguen a verse las caras. Aunque la opinión de Askren sobre Masvidal podría estar alimentada por su antipatía, cree que Burns es el tipo de luchador en el que Masvidal ha querido convertirse.