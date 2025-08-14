Así vivió Kevin Nash el funeral de Hulk Hogan

Kevin Nash, uno de los luchadores más conectados con Hulk Hogan durante su legendaria carrera, relata cómo vivió el funeral del ícono en un video reciente en Kliq This. Anteriormente, vimos que una figura del «Inmortal» habría aparecido durante su despedida.

Cuando llegamos al funeral, me aseguré de que el ataúd estuviera cerrado . Yo no hago eso de los ataúdes abiertos. Habría hecho un adiós irlandés desde la puerta. Perdí a mi padre joven, fui a su servicio… me senté encima de su ataúd, le froté el pecho y sentí esa enorme frialdad. Tenía ocho años y él estaba tan frío… besé a mi mamá, sus labios estaban helados… probablemente había perdido unos setenta kilos. Eso te hace preguntarte… ¿qué sigue? Tenía ocho años y sentía que mi vida estaba a punto de explotar por completo.

«Estaba conduciendo… y vaya, me encontré con este desvío del infierno. Finalmente llego, y… ya sabes, Linda McMahon estaba allí, así que no solo teníamos la seguridad de Hulk, sino también la de miembros del gabinete. Todo estaba súper protegido, había perros guardianes… todo el paquete .

Todos los hermanos de mi padre murieron antes de que yo tuviera doce o trece años… su mamá murió antes de que yo naciera… mi abuelo Nash tuvo un accidente laboral… y mi madre era huérfana. Así que no tenía abuelos de su lado. Hay muy pocas personas a las que iría a cualquier servicio. Fui al de Scots (Scott Hall), escuché que el ataúd estaría abierto… y dije: no.

Cuando llegué, había seguridad… tenían que revisar un libro, ver si tu nombre estaba ahí, y luego te daban el programa. Había una foto de Terry (Bollea, nombre real de Hogan)… y de repente se volvió real. No me llevo bien con la muerte… no la manejo muy bien. La gente esperaba alguna reacción… pero yo no dije nada. Hasta que mi esposa me despertó y me dijo que mi amigo había muerto. Yo dije: ¿quién? Y ella dijo: Terry. Dije: Hulk… y yo estaba como: ¿qué?

He perdido muchas cosas a lo largo de los años… y aun así sigo adelante. Ser público sobre esto ayuda a que otras personas encuentren fuerza para seguir. Esto fue duro… y pensé: ¿qué me va a mantener en marcha? Me dije: todavía tengo cosas por las que luchar«.