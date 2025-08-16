Así vivió Cody Rhodes la filmación de Naked Gun

The Naked Gun (titulada ¿Y dónde está el policía? en México o Agárralo como puedas en España) cuenta con la participación de la Superestrella WWE Cody Rhodes. El presente Campeón WWE forma parte de un elenco que comandan Liam Neeson, Pamela Anderson y Paul Walter Hauser, a quien también podemos considerar luchador.

► Cody Rhodes en The Naked Gun

Durante una reciente entrevista con Jimmy Traina de Sports Illustrated -mientras la película se estrena en salas de cine de todo el mundo- «La Pesadilla Americana» contó cómo vivió la filmación:

“Para mí fue un día muy fácil. ‘Oye, tienes un día libre. ¿Quieres hacer este papel de cameo en Naked Gun con Liam Neeson?’ Liam Neeson significa muchas cosas para mucha gente, por la increíble trayectoria que ha tenido. Para mí, es Qui-Gon Jinn. Es el caballero Jedi, y un Jedi muy importante. Este es el hombre de La lista de Schindler. Ha hecho tantas cosas, pero para mí es Qui-Gon Jinn, y la idea de poder pasar una tarde con él, hacer la escena que hice, estar en la película y que la película haya sido tan bien recibida… me honra muchísimo. Estaba emocionado por eso. Fue algo muy genial, y encajó fácilmente en mi agenda. Ahora, con algunas cosas nuevas sobre la mesa —unas de las que no podemos hablar, otras que ya se han filtrado y están por ahí en el mundo—, esas son un poco más agresivas.”

