El miembro del Salón de la Fama Kurt Angle lamentaba recientemente el manejo que WWE dio a Baron Corbin después de ser «King of the Ring» y de vencerlo en WrestleMania 35 en su combate de retiro. Justo al terminar su «reinado», el luchador cuyo contrato no fue renovado recientemente, tuvo su capítulo como «Bum Ass Corbin» paseándose por los programas sin éxito ni pasión por nada. ¿Los fanáticos lo recuerdan? El ahora agente libre lo hace en The Takedown.

► Bum Ass Corbin

«Creo que el personaje de Corbin triste, en realidad, iba a ser algo de solo dos semanas. Ese era originalmente el plan. Vamos a hacer que te sientas molesto y luego te recuperamos. Pero yo me aferré a ello. Fue como, esto es tan diferente. Esto es tan divertido. Puedo mostrar mi rango. No tengo ego, cero ego. Así que algo como eso no me va a molestar… Hay personas en nuestro mundo que dirían: ‘¿Quieres que me vea como un vagabundo? Soy una Superestrella de la WWE.’ Yo no tengo ego. ¿Quieres que haga eso? Claro, vamos a hacerlo. Esto va a ser divertido. Vamos a subirlo al doce. Eso es algo que siempre he aprendido al verlo. ¿Cómo tomas lo que te dan y lo conviertes en oro? Es mucho trabajo.

«Quiero decir, tienes que comprometerte por completo. Hay veces que tengo que sentarme atrás y tomar 20 o 30 minutos para ponerme en la mentalidad de salir y solo estar desordenado, en total desastre. Caminaba hacia el ring y la gente literalmente me trataba de dar billetes de $20. Tuve una señora en Houston. Estaba saliendo del edificio en Houston y una mujer metió dinero por la ventana, y yo le dije, no necesito tu dinero. Jacob, uno de los ejecutivos de Fox, me envió un mensaje diciéndome que su hija quería darme su mesada porque se sentía tan mal por mí. Estaba completamente metido en eso».