Así va el cartel del PPV AEW Double or Nothing 2025

El más reciente show de AEW Dynamite, vio grandes avances para el PPV Double or Nothing 2025, que tendrá lugar el próximo domingo 25 de mayo de 2025. Tendrá lugar desde la Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona. Y así va la lista de luchas para el PPV.

► Así va el cartel para el PPV AEW Double or Nothing 2025

1- FINAL FEMENIL DEL TORNEO FUNDACIÓN OWEN HART 2025: Jaime Hayter vs. Mercedes Moné

2- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: The Hurt Business (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) (c) (con MVP) vs. The Sons of Texas (Dustin Rhodes y Sammy Guevara)

3- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: «Timeless» Toni Storm (c) (con Luther) vs. Mina Shirakawa

4- FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) (con Stokely Hathaway) vs. Daniel García y Nigel McGuinness

5- STRETCHER MATCH: Mark Briscoe vs. Ricochet

6- ANARCHY IN THE ARENA MATCH: Kenny Omega, Swerve Strickland, Willow Nightingale, Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibata vs. The Death Riders (Jon Moxley, Campeón Mundial de Peso COmpleto AEW, Claudio Castagnoli, Marina Shafir y Wheeler Yuta) y The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson)

7- CAMPEONATO CONTINNENTAL AEW: Kazuchika Okada (c) vs. «Speedball» Mike Bailey 8- FINAL VARONIL TORNEO COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2025: «Hangman» Adam Page vs. Will Ospreay