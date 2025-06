► Así va el cartel del PPV AEW ALL IN: Texas 2025

El próximo gran PPV de AEW será el denominado AEW ALL IN: Texas 2025, el cual se realizará el próximo sábado 12 de julio de 2025 y se realizará desde el Global Life Field en Arlington, Texas.

El día de hoy, el presidente de AEW dijo a través de su cuenta de X, antes Twitter, que las luchas tanto varonil como femenil del Casino Gauntlet tendrán implicaciones titulares, lo que les añade un sabor extra:

Saturday, 7/12

Arlington, TX @GlobeLifeField#AEWAllInTexas

The #CasinoGauntletMatch returns to AEW All In, July 12!

All In 2025 will feature BOTH

the Men’s Casino Gauntlet

+

the Women’s Casino Gauntlet!

The winning man + winning woman will both earn a future World Title shot! pic.twitter.com/qopG8R2WCI

— Tony Khan (@TonyKhan) June 24, 2025